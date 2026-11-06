Die Renk-Aktie steht trotz prall gefüllter Auftragsbücher massiv unter Druck und verliert am Donnerstag zeitweise rund sechs Prozent. Während Anleger nach den Quartalszahlen die Reißleine ziehen, sorgt eine überraschende Nachricht für Aufmerksamkeit: Vorstandschef Alexander Sagel kauft Aktien des eigenen Unternehmens für knapp 240.000 Euro. Damit stellt sich die Frage, ob der Rüstungsspezialist vor einer weiteren Talfahrt steht oder sich gerade ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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