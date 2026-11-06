INDUS Holding wird am 12. November die Ergebnisse für das dritte Quartal 2026 vorlegen. Wir erwarten ein weiteres solides Quartal: Der Umsatz dürfte im Jahresvergleich um ca. 16 % auf EUR 505 Mio. steigen (Konsens: EUR 511,6 Mio.), das EBITDA um 19 % auf EUR 79,7 Mio., was einer Marge von 15,8 % entspricht (+49 Bp ggü. Vorjahr). Das EBIT sollte sich um 24 % auf EUR 53,7 Mio. verbessern (Konsens: EUR 53,9 Mio.), wobei wir im Vergleich zum außergewöhnlich starken zweiten Quartal eine sequenzielle Normalisierung der Profitabilität erwarten. Während der Wolframkarbid-Windfall-Effekt im Segment Materials Solutions die Ergebnisse weiterhin stützen sollte, verleiht die sich verbessernde zugrunde liegende Dynamik in den Segmenten Engineering und Infrastructure aus unserer Sicht zusätzliche Zuversicht. Wir bleiben bei unserer konstruktiven Einschätzung für INDUS, gestützt durch den soliden Auftragsbestand, das sich stärkende Kernportfolio und die attraktive Bewertung. BUY, Kursziel EUR 43,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/indus-holding-ag
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