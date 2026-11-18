Die Indus Holding konnte auch im dritten Quartal an die erfreuliche Entwicklung des ersten Halbjahres anknüpfen. Somit befindet sich die Beteiligungsgesellschaft auf einem sehr guten Weg, die im Sommer erhöhten Jahresziele zu erreichen und auch die Analysten werden wieder etwas zuversichtlicher. Im dritten Quartal verzeichnete Indus einen Umsatz von 544,3 Millionen Euro, was einem Zuwachs von 24,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Nach neun ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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