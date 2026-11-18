Die Indus Holding konnte auch im dritten Quartal an die erfreuliche Entwicklung des ersten Halbjahres anknüpfen. Somit befindet sich die Beteiligungsgesellschaft auf einem sehr guten Weg, die im Sommer erhöhten Jahresziele zu erreichen und auch die Analysten werden wieder etwas zuversichtlicher. Im dritten Quartal verzeichnete Indus einen Umsatz von 544,3 Millionen Euro, was einem Zuwachs von 24,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Nach neun ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.