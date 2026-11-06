H2APEX wandelt sich von einem EPC-Dienstleister zu einem integrierten Produzenten von grünem Wasserstoff und strebt an, einen größeren Teil der Wertschöpfungskette im Wasserstoffsektor abzudecken. Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten wir eine Rückkehr zu Wachstum: Das Unternehmen peilt einen Umsatz von EUR 14-16 Mio. an, nachdem dieser im ersten Halbjahr 2026 um 67,5% ggü. Vorjahr auf EUR 7,0 Mio. gestiegen war. Die Wachstumsstrategie stützt sich auf fünf dezentrale 5-MW-Projekte sowie größere Anlagen, darunter SPARK, SKY und WAL in Lubmin, die ab 2028/2029 einen deutlichen Skalierungsschub auslösen könnten. IPCEI-Fördermittel in Höhe von EUR 167 Mio. für WAL unterstützen die Projektentwicklung, während der fortschreitende Ausbau der deutschen Wasserstoffinfrastruktur und die industrielle Nachfrage langfristige Chancen eröffnen. Zu den zentralen Risiken zählen jedoch der Finanzierungsbedarf, die Projektumsetzung und die Marktentwicklung. Wir bekräftigen unser Rating Spec. BUY mit einem Kursziel von EUR 2,70, was einem Aufwärtspotenzial von 194,8% entspricht. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/h2apex-group-sca
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