Deutlich mehr als zehn Unternehmen - von A.S. Création Tapeten bis Wüstenrot & Württembergische (W&W) - haben im laufenden Jahr bereits ein Downlisting vom Geregelten Markt in ein qualifiziertes Freiverkehrsegment wie den Frankfurter Scale angekündigt bzw. umgesetzt. Formaler Auslöser der Wechselwelle ist das Anfang Februar 2026 beschlossene Standortfördergesetz (StaFöG), wonach bei einem solchen Schritt das bislang obligatorische Barangebot an die außenstehenden Aktionäre entfällt. Als entscheidenden Vorteil werten die meisten Unternehmen den deutlich geringeren regulatorischen und administrativen Aufwand. Dafür nehmen sie dann auch die tendenziell geringere Reputation des Scale bei institutionellen Investoren in Kauf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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