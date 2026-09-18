H2APEX bereitet sich darauf vor, seine Aktien vom Prime Standard in Frankfurt in das Scale Segment zu transferieren, was die Berichtspflichten und Compliance-Anforderungen erheblich reduziert, während die Aktien weiterhin öffentlich handelbar bleiben. Dieser Schritt sollte die Kosten im Kapitalmarkt und die administrative Komplexität senken, sodass das Management sich stärker auf das operative Geschäft und die Projektdurchführung konzentrieren kann. Während die Investoren mit etwas geringerer verpflichtender Transparenz konfrontiert werden, kann H2APEX weiterhin freiwillig zusätzliche Informationen bereitstellen. Angesichts der aktuellen Größe und Wachstumsphase des Unternehmens sind wir der Ansicht, dass die Vorteile einer schlankeren und kostengünstigeren Struktur die Nachteile überwiegen. Der Investment Case bleibt daher unverändert, gestützt durch starke Wachstumsprognosen und fortgesetzte Projektfortschritte. Wir bestätigen unser Spec. BUY-Rating mit einem Kursziel von 2,70 EUR, was ein Upside-Potenzial von 120% impliziert. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/h2apex-group-sca
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