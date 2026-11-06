Das Energieunternehmen E3/DC reagiert auf neue Vorschriften für Wallboxen und bringt eine neue Station heraus, die bidirektional ladefähig ist. Sie verspricht, den Eigenverbrauchsanteil von Solarstrom erheblich auszuweiten. E3/DC bringt mit der bidirektionalen Wallbox edsn eine neue DC-Ladestation auf den Markt, die Elektrofahrzeuge als mobile Stromspeicher in die Gebäudeversorgung einbindet. In Verbindung mit einem Hauskraftwerk und dem Energiemanagement AI 360° soll sie den Eigenverbrauch von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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