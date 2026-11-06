Bei AXA Deutschland wird es zum Jahreswechsel Änderungen im Vorstand sowie veränderte Ressortstrukturen geben. Dr. Meike Herbers-Müller übernimmt den Bereich Krankenversicherung, während Daniela-Carina Pohl Customer Experience & Operations führen wird. AXA Deutschland gibt Veränderungen im Vorstandsteam bekannt. Zum 01.01.2027 übernimmt Dr. Meike Herbers-Müller das Ressort Krankenversicherung im Vorstand von AXA Deutschland. Derzeit ist die promovierte Betriebswirtin für die Krankenversicherungsprodukte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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