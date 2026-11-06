Zwei Konzernchefs, drei Spitzenpolitiker, ein Thema: Wie soll Europas KI-Infrastruktur künftig aussehen?Der Wochenauftakt steht im Zeichen der künstlichen Intelligenz: In München stellen Telekom-Chef Tim Höttges und Siemens-Chef Roland Busch gemeinsam mit Wirtschaftsministerin Katherina Reiche, Digitalminister Karsten Wildberger und Ministerpräsident Markus Söder ihre Pläne für eine KI-Infrastruktur in Deutschland und Europa vor. Bei den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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