Starke Quartalszahlen geben IREN Auftrieb: Im KI-Cloud-Geschäft hat sich der Umsatz binnen drei Monaten fast verdreifacht, die Aktie liegt im deutschen Handel klar im Plus. Getrübt wird die Erholung von einer Verzögerung beim Großkunden Microsoft, der in Texas Umbauten an der Netzwerktechnik verlangt. Aktionäre blicken zudem gespannt auf die Finanzierung der milliardenschweren Ausbaupläne.Einen Tag nach dem Kurseinbruch schlägt das Pendel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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