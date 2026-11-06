Soluxtec hat die Produktion an seinem Standort Trier-Föhren wieder aufgenommen. Vorausgegangen war die Übernahme des insolventen Photovoltaik-Herstellers durch Romna sowie eine umfassende technische Modernisierung der bestehenden Fertigungslinien, wie Soluxtec mitteilte. So werden nun Topcon-Solarmodule im G12-Format produziert. Vorher produzierte das Unternehmen Module im M10-Format. Die Umstellung sei "ein zentraler Bestandteil der Produkt- und Fertigungsstrategie von Soluxtec", hieß es weiter. In den kommenden Wochen soll die Produktion schrittweise hochgefahren werden. Zunächst machte das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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