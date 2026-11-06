Paris/London/Zürich - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Freitag deutlich nachgegeben. Sie folgten damit den schwachen internationalen Vorgaben. Hohe Verluste bei Aktien aus den Bereichen Halbleiter und Künstlicher Intelligenz (KI) hatten in den USA und Asien die Indizes belastet. «Zwei Tage nach dem Wahlerfolg der Demokraten hat es die Tech-Aktien an der Wall Street voll erwischt», merkte Kapitalmarktexperte Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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