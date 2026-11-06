Auch die Micron-Aktie befindet sich dieser Tage im Tiefflug. Am gestrigen Donnerstag krachte der Kurs des Speicherchipherstellers um -17% in die Tiefe. Damit summierten sich die Kursverluste über die letzten fünf Handelstage auf -33%. Am Freitagmorgen kann sich die Micron-Aktie aber wieder um +9% erholen. Ist das Schlimmste jetzt überstanden und sollten Anleger hier zugreifen? Vier Gründe für den Kurssturz Um eine Antwort auf diese Frage zu finden, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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