Die POET Technologies-Aktie befindet sich weiterhin im freien Fall. Vom Mai-Hoch bei 20,81 US$ hat der kanadische Photonik-Spezialist inzwischen in der Spitze knapp -81% an Wert verloren. Erst am Dienstag hatte ich unter der Headline "Die Kurve nicht bekommen" auf weitere Abwärtsrisiken hingewiesen. Dass die damals anvisierte Unterstützung bei 3,91 US$ bereits wenige Tage später nahezu erreicht wurde, verdeutlicht die Dynamik des Ausverkaufs. Mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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