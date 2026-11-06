Der Ton aus modernen Fernsehern klingt nicht selten flach. Eine Soundbar verspricht Abhilfe. Wie gut das klingen kann, zeigt die Marshall Heston 120. Im Hause Engelien bin ich der einzige, der sich über dünnen Sound direkt aus den Lautsprechern des Fernsehers ärgert. Unterhaltung im Film? Lautstärke rauf. Action im Film? Lautstärke schnell wieder runter. So geht der typische Filmabend manchmal vonstatten. Schon mehrfach haben wir deswegen zu Hause ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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