FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Evotec mit einem Kursziel von 3,5 Euro auf "Hold" belassen. Auch wenn es im dritten Quartal besser gelaufen sei, erschienen die Mittelfristziele des Wirkstoffforschers immer noch überambitioniert, schrieb Fynn Scherzler in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0005664809
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