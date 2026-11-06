In den kommenden sechs Jahren wird der Ausbau der Photovoltaik weltweit ein neues Rekordtempo erreichen. Laut einem neuen Bericht der Internationalen Energieagentur ist bis 2031 ein Neubau von 3.600 Gigawatt zu erwarten. Die Internationale Energieagentur (IEA) prognostiziert, dass die weltweit installierte Leistung zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien zwischen 2026 und 2031 um knapp 4.800 Gigawatt (GW) steigen wird. Das entspreche einem Zuwachs, der nahezu 60 Prozent über dem des vorangegangenen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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