Immenstadt (ots) -Mercedes-Benz will die Büropräsenz erhöhen: Führungskräfte sollen Vollzeitbeschäftigte an bis zu vier Tagen ins Büro verpflichten können, ohne dies begründen zu müssen. Die neue Regelung soll voraussichtlich zum 1. Januar 2027 gelten.Ein voller Parkplatz am Montagmorgen ist noch kein Beweis für eine gute Führung. Nachfolgend erfahren Sie, warum verpflichtende Bürotage Führungsprobleme nicht automatisch lösen und welche Strukturen Teams unabhängig vom Arbeitsort leistungsfähig machen.Warum Anwesenheit allein nicht ausreichtDie Diskussion über die Rückkehr ins Büro konzentriert sich häufig darauf, wie viele Tage Beschäftigte vor Ort arbeiten sollten. Dabei gerät ein entscheidender Punkt in den Hintergrund: Nicht der Arbeitsort bestimmt die Qualität der Zusammenarbeit, sondern die Art und Weise, wie Unternehmen diese organisieren.Wer seine Mitarbeiter an vier Tagen pro Woche ins Büro bestellt, verbessert damit nicht automatisch die Kommunikation. Sitzen Beschäftigte anschließend überwiegend vor ihren Bildschirmen, bearbeiten E-Mails oder nehmen an Videokonferenzen teil, entsteht durch ihre Anwesenheit kaum ein zusätzlicher Nutzen.Das bedeutet allerdings nicht, dass persönliche Begegnungen überflüssig werden. Gerade angesichts der zunehmenden Verbreitung künstlicher Intelligenz könnte der direkte Austausch sogar wichtiger werden. Unternehmen müssen deshalb genauer unterscheiden, welche Tätigkeiten konzentrierte Einzelarbeit erfordern und wann die Zusammenarbeit vor Ort tatsächlich Vorteile bietet.Wie KI die Zusammenarbeit verändertKünstliche Intelligenz kann bereits zahlreiche Aufgaben übernehmen oder beschleunigen, für die bislang mehrere Mitarbeiter zusammenkommen mussten. Dazu gehören beispielsweise die Auswertung von Daten, die Erstellung von Berichten oder die Entwicklung erster Lösungsvorschläge. Für solche Tätigkeiten benötigen Beschäftigte häufig vor allem Ruhe und möglichst wenige Unterbrechungen.Gleichzeitig verändert die Technologie jedoch die Anforderungen an die gemeinsame Arbeit. Denn KI kann innerhalb kürzester Zeit überzeugend formulierte Analysen, Strategien und Handlungsempfehlungen erstellen. Ob diese tatsächlich richtig und für das jeweilige Unternehmen geeignet sind, müssen Menschen weiterhin beurteilen.Dafür reicht es nicht, Informationen auszutauschen oder fertige Ergebnisse zu präsentieren. Vielmehr müssen Teams gemeinsam Annahmen hinterfragen, unterschiedliche Erfahrungen einbringen und mögliche Folgen einer Entscheidung abwägen. Gerade bei komplexen Problemen entsteht ein Mehrwert, wenn Beschäftigte ihre Perspektiven miteinander verbinden und dadurch neue Zusammenhänge erkennen.Wann persönliche Begegnungen wichtig sindSolche Abstimmungen können grundsätzlich auch digital stattfinden. Dennoch bietet der unmittelbare Kontakt gerade bei schwierigen Entscheidungen besondere Möglichkeiten. In persönlichen Gesprächen lassen sich Unsicherheiten, unausgesprochene Vorbehalte oder Spannungen häufig leichter wahrnehmen.Manchmal genügt ein Zögern, eine spontane Rückfrage oder eine beiläufige Bemerkung, um eine Diskussion in eine neue Richtung zu lenken. Besonders wertvoll ist Präsenz deshalb, wenn Teams Konflikte klären, neue Ideen erarbeiten oder sich auf grundlegende Veränderungen einstellen müssen. Auch informelle Gespräche können Vertrauen schaffen und den Austausch zwischen Abteilungen erleichtern.Daraus folgt jedoch nicht, dass möglichst viele Bürotage automatisch zu besseren Ergebnissen führen. Entscheidend ist vielmehr, ob Unternehmen die gemeinsame Zeit sinnvoll nutzen. Wer Mitarbeiter lediglich an einen bestimmten Ort verpflichtet, ohne die Zusammenarbeit zu verändern, lässt einen großen Teil dieses Potenzials ungenutzt.Was Führungskräfte verändern müssenDamit persönliche Zusammenarbeit funktioniert, braucht es mehr als Besprechungsräume und gemeinsame Anwesenheitszeiten. Führungskräfte müssen ein Umfeld schaffen, in dem Beschäftigte offen sprechen, unterschiedliche Einschätzungen vertreten und bestehende Entscheidungen hinterfragen können.Gerade bei der Einführung neuer Technologien ist das wichtig. Wenn Mitarbeiter negative Konsequenzen für kritische Rückfragen befürchten, bleiben mögliche Probleme häufig unausgesprochen. Auch fehlerhafte KI-Ergebnisse können dann unbemerkt in Entscheidungen einfließen.Eine leistungsfähige Organisation benötigt deshalb Führungskräfte, die Widerspruch zulassen und Unsicherheit nicht grundsätzlich als Schwäche betrachten. Statt ausschließlich Ergebnisse einzufordern, müssen sie verschiedene Perspektiven zusammenführen und gemeinsame Lernprozesse fördern.Das verändert insbesondere die Aufgaben des mittleren Managements. Während KI zunehmend Berichte erstellt, Informationen verdichtet und organisatorische Tätigkeiten unterstützt, gewinnen andere Fähigkeiten an Bedeutung. Dazu gehört, Spannungen zwischen Abteilungen auszugleichen, Veränderungen zu begleiten und strategische Entscheidungen in die Praxis zu übertragen.Das Büro braucht eine neue FunktionDie zunehmende Digitalisierung macht persönliche Begegnungen keineswegs bedeutungslos. Vielmehr verändert sich der Zweck des Büros. Es muss nicht länger in erster Linie der Ort sein, an dem Beschäftigte ihre täglichen Aufgaben erledigen und Führungskräfte deren Anwesenheit überprüfen. Stattdessen kann es zu einem Raum werden, in dem Menschen gemeinsam denken, lernen und schwierige Entscheidungen vorbereiten. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass Unternehmen entsprechende Strukturen schaffen und die Zusammenarbeit bewusst gestalten.Dazu gehört auch, Bürozeiten nicht ausschließlich anhand fester Anwesenheitsquoten zu bewerten. Aussagekräftiger wäre beispielsweise, ob durch persönliche Gespräche Konflikte gelöst, neue Erkenntnisse gewonnen oder Entscheidungen verbessert wurden. Die Rückkehr ins Büro kann daher durchaus sinnvoll sein. Sie löst jedoch weder unklare Zuständigkeiten noch mangelndes Vertrauen oder eine unzureichende Kommunikationskultur. Entscheidend ist deshalb nicht allein, wie häufig Mitarbeiter ins Büro kommen, sondern was dort geschieht und welchen Beitrag ihre Zusammenarbeit tatsächlich leistet.Über Michael FuchsMichael Fuchs ist Gründer von Five4Success und begleitet mit über 25 Jahren Erfahrung Unternehmen wie SBB, Swisscom und Trivago durch den digitalen Wandel, ohne den Faktor Mensch aus dem Blick zu verlieren. Seine Programme verbinden Persönlichkeitsentwicklung mit nachhaltiger Unternehmenskultur und setzen auf Integrität, Klarheit und Authentizität in der Führung. Mehr Informationen unter: michaelfuchs.comPressekontakt:Michael FuchsE-Mail: info@michaelfuchs.comWebsite: https://michaelfuchs.com/Original-Content von: Michael Fuchs, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181241/6385671