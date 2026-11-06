Ein Wahlergebnis in Washington hat am Donnerstag die Halbleiterbranche erschüttert, weil Rechenzentren für künstliche Intelligenz künftig langsamer gebaut werden könnten. Am Freitag setzt beim Münchner Chipkonzern eine Gegenbewegung ein. Aus Aktionärssicht wird bezweifelt, dass Politik diesen Boom aufhalten kann - und blicken auf die Jahreszahlen am 10. November.Infineon stemmt sich gegen den Abwärtssog an der Frankfurter Börse. Die Aktie des ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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