LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für DHL Group von 63 auf 66 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Trend bleibe ins vierte Quartal hinein stark, schrieb Marco Limite am Donnerstag. Er hob seine operative Ergebnisschätzung für das Jahr 2027 auf 7,7 Milliarden Euro und entfernt sich damit noch weiter vom Konsens./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 18:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0005552004
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 18:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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