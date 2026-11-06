14 weitere Einheiten folgen Anfang 2027; Präsentation von HYPRC bei kanadischer Energy Storage & Grid Tech Roadshow

VANCOUVER, BC, 6. November 2026 / IRW-Press / Aegis Critical Energy Defence Corp. (CSE: QESS) (OTCQB: QESSF) (FWB: JG6) ("Aegis" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen sieben Energiespeichersysteme des Typs PWR Flex 261Q für seinen Vertriebspartner GGV Energy in die USA verschifft und damit die am 26. Mai 2026 bekannt gegebene erste Bestellung aus den USA abwickelt. Dies ist die erste kommerzielle Lieferung eines Speichersystems aus eigener Entwicklung von Aegis, wobei die Installation noch vor Ende 2026 erwartet wird. Ein am 3. November 2026 bekannt gegebener zweiter Auftrag von GGV über 14 Einheiten ist für das erste Quartal 2027 zur Lieferung eingeplant und erhöht die für US-Kunden zugesagten Einheiten auf 21 mit einer kombinierten Kapazität von etwa 5,5 MWh.

Jedes PWR Flex 261Q ist ein All-in-One-Energiespeicherschrank für den Außenbereich, der 261 kWh speichert und 135 kW liefert, ausgestattet mit einem eigenen Energiemanagementsystem, einem Mikronetz-Controller und integrierten Schnellverbindern, sodass das System ohne projektspezifische Entwicklungs- oder Anpassungsarbeiten in Betrieb genommen werden kann.

"Ich habe meine berufliche Laufbahn an abgelegenen Öl- und Gasstandorten in Afrika, in der ehemaligen Sowjetunion und in Asien verbracht, und ich habe selten ein Produkt gesehen, das so viele Probleme löst", sagte David Parry, Chief Operating Officer von HyprC Systems. "Alle 25 Gemeinden in Nunavut werden mit Diesel betrieben, abgelegene Minen transportieren den Treibstoff für ein Jahr über Eisstraßen, die nur wenige Wochen geöffnet sind, ein vorgeschobener Stützpunkt benötigt mit gespeicherter Energie weniger Treibstoffkonvois, und ein Rechenzentrum benötigt eine Notstromversorgung, die ihm über einen Stromausfall hinweghelfen kann. An dieselbetriebenen Standorten wie Öl- und Gasfeldern sowie Militärstützpunkten ermöglichen diese Systeme das Abschalten vorhandener Generatoren bei sinkender Last, sodass der Standort leise mit geringem thermischem Fußabdruck betrieben wird. Je nach Generatorauslegung und Last kann dies den Treibstoffverbrauch um 30 bis 70 % senken. Aegis sponsert und betreibt die Projekte gemeinsam mit dem verbundenen Unternehmen Malahat Energy Systems, das sich mehrheitlich im Besitz der Malahat Nation befindet."

Von 17. bis 20. November präsentiert Aegis das von seiner Tochtergesellschaft HyprC Systems entwickelte System HYPRC zusammen mit den Systemen PWR Flex 261Q, Tough Bhoy und CXS-5MWB bei der Energy Storage & Grid Tech Roadshow. Die Roadshow, die vom Trade Commissioner Service Kanadas zusammen mit Global Ties Arizona und der Provinz British Columbia organisiert wird, führt zwölf kanadische Unternehmen nach Los Angeles, zum Kern County Energy Summit in Bakersfield und nach Phoenix, einschließlich Treffen mit Salt River Project und dem Greater Phoenix Economic Council.

HYPRC ist ein High C-Rate Fast-Transient Energy Storage System. Seine Batterien können bereits innerhalb von Minuten statt einer Stunde entladen werden, und HyprC Systems baut zurzeit die Kühlaggregate und den Controller, die erforderlich sind, um es zu einem kommerziellen Produkt zu machen, das plötzliche Lastschwankungen durch Rechenlasten und Generatoranläufe ausgleicht.

Die Solar Energy Industries Association berichtet, dass gewerbliche und industrielle Speicherinstallationen in den USA im zweiten Quartal 2026 1,8 GWh erreichten, maßgeblich angetrieben durch die Nachfrage von Rechenzentren. RBC berechnet, dass bei Realisierung aller zurzeit bei den Regulierungsbehörden vorliegenden kanadischen Rechenzentrumsprojekte diese bis 2030 14 % des nationalen Strombedarfs beanspruchen würden.

Für Rechenzentren bietet Aegis das CXS-5MWB an, das gemeinsam mit SEETEL New Energy aus Taiwan gebaut und bereits in Asien installiert wurde: ein 20-ft-Container mit 5.016 kWh LFP-Speicher und 2.507 kW Gleichstromausgang - ausreichend, um 2,5 MW für zwei Stunden zu versorgen. Es ist flüssigkeitsgekühlt, benötigt vom Fundament bis zur ersten Einspeisung etwa 14 Tage und wurde für die Absicherung kritischer Lasten sowie die Laststeuerung konzipiert.

"Kalifornien und Arizona bauen Rechenzentren, Solarparks und neue Industrien schneller aus als fast jede andere Region in Nordamerika und die dortigen Versorgungsunternehmen spüren dies jeden Tag im Stromnetz", sagte Herr Rasoulinezhad. "Damit sind diese Regionen für uns eine ideale Zielgruppe. Unsere ersten Systeme sind bereits auf dem Weg zu amerikanischen Kunden und HYPRC baut darauf mit einer Steuerungsschicht auf, die für Lasten ausgelegt ist, die innerhalb von Sekunden steigen und fallen. Wir danken dem Trade Commissioner Service und seinen Partnern dafür, dass sie uns mit diesen wichtigen Gesprächspartnern zusammengebracht haben."

Halbjährliche Berichterstattung

Das Unternehmen gibt zudem die Einführung der halbjährlichen Finanzberichterstattung ("SAR") bekannt. Diese Pressemitteilung wird gemäß der Coordinated Blanket Order 51 - 933 Exemptions to Permit Semi-Annual Reporting for Certain Venture Issuers ("CBO 51-933") eingereicht.

CBO 51-933 ermöglicht es berechtigten Venture-Ausgebern, freiwillig von einem vierteljährlichen auf einen halbjährlichen Finanzberichterstattungsrahmen umzustellen. Das Geschäftsjahr von Aegis endet am 30. Juni. Gemäß den Bestimmungen der CBO 51-933 ist Aegis von der Verpflichtung befreit, seine Zwischenabschlüsse und den zugehörigen Managementbericht (Management's Discussion and Analysis, MD&A) für die Zwischenberichtszeiträume von drei bzw. neun Monaten einzureichen, da das Unternehmen die Kriterien der CBO 51-933 erfüllt, einschließlich der Eigenschaft als Venture-Ausgeber mit jährlichen Umsätzen von weniger als 10 Millionen $ einer einwandfreien Erfüllung seiner laufenden Offenlegungspflichten während der vergangenen zwölf Monate. Dementsprechend wird Aegis seinen sechsmonatigen Zwischenabschluss und den zugehörigen Managementbericht (MD&A) für den Zeitraum zum 31. Dezember 2026 herausgeben, jedoch gemäß CBO 51-933 weder seine Zwischenabschlüsse und den zugehörigen Managementbericht (MD&A) für die drei Monate zum 30. September 2026 noch für die neun Monate zum 31. März 2027 einreichen.

Aegis wird weiterhin den testierten Jahresabschluss (fällig innerhalb von 120 Tagen nach dem 30. Juni 2026) und die sechsmonatigen Zwischenabschlüsse (fällig innerhalb von 60 Tagen nach dem 31. Dezember 2026) einreichen. Aegis bleibt der rechtzeitigen Offenlegung verpflichtet und wird weiterhin alle wesentlichen Änderungen und bedeutenden Entwicklungen gemäß den Anforderungen von National Instrument 51-102 - Continuous Disclosure Obligations berichten.

Über Aegis Critical Energy Defence Corp.

Aegis Critical Energy Defence Corp. (CSE: QESS) (OTCQB: QESSF) (FWB: JG6) ist ein kanadisches Energietechnologieunternehmen, das sichere und ausfallsichere Energiesysteme für kritische Infrastrukturen entwickelt. Seine integrierte Plattform kombiniert Energiespeicher, hybride und dezentrale Erzeugung, intelligente Steuerung und Cybersicherheit für Anwendungen in den Bereichen Verteidigung, Schifffahrt, entlegene Regionen und Industrie.

Für weitere Informationen:

David Parry, Chief Operating Officer, HyprC Systems

mailto:david@aegiscriticalenergy.com

+1 604 889 2188

www.aegiscriticalenergy.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Aegis Critical Energy Defence Corp. oder die Entwicklungen in der Branche erheblich von den erwarteten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Wörter "erwartet", "plant", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "prognostiziert", "potenziell" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder Aussagen beinhalten, wonach Ereignisse oder Bedingungen eintreten "werden", "würden", "können", "könnten" oder "sollten".

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