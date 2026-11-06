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ALTA Performance Materials unterzeichnet Vertrag zur Übernahme der BASF-Geschäftseinheit Palatal



06.11.2026 / 13:35 CET/CEST

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Der Vertrag ermöglicht ALTA Performance Materials den Ausbau seiner Produktionskapazitäten in Südamerika und steht im Einklang mit der Strategie von BASF, das eigene Portfolio auf die Kerngeschäfte im Chemiebereich zu konzentrieren. Der Geschäftsbetrieb von Palatal wird während der Übergangsphase uneingeschränkt fortgeführt. LONDON, 6. November 2026 /PRNewswire/ -- ALTA Performance Materials gab heute bekannt, dass das Unternehmen mit BASF einen Vertrag zur Übernahme des Palatal-Geschäfts in Chile unterzeichnet hat. Der Vertrag stellt einen wichtigen Schritt in der Strategie von ALTA Performance Materials dar, seine Präsenz in Südamerika zu stärken und bestehende Produktionskapazitäten, technisches Know-how sowie Kundenbeziehungen zu bündeln, um den Anforderungen der Verbundwerkstoffbranche gerecht zu werden. Das Palatal-Geschäft beliefert Kunden aus dem Bauwesen, dem Bergbau, der Aquakultur, dem Transportwesen sowie der Industrie mit Vinylesterharzen und ungesättigten Polyesterharzen. Das Palatal-Geschäft hat seinen Produktionsstandort in Concón, Chile, und verfügt über einen etablierten Kundenstamm sowie ein Team mit umfassenden Kenntnissen des südamerikanischen Marktes. Nach Abschluss der Übernahme wird ALTA Performance Materials über einen zweiten Produktionsstandort in Lateinamerika verfügen und damit seine regionale Produktionspräsenz ausbauen sowie Kunden durch lokale Lieferungen, technisches Know-how und ein breiteres Portfolio an Hochleistungsmaterialien besser unterstützen können. Der endgültige Abschluss der Transaktion unterliegt den für diese Art von Transaktion üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der erforderlichen behördlichen Genehmigungen. Andrew Miller, Geschäftsführer von ALTA Performance Materials, sagte: "

Südamerika ist ein wichtiger Markt für ALTA Performance Materials und dieser Vertrag ist ein bedeutender Schritt zur Stärkung unserer Präsenz in der Region. Palatal ist ein etablierter Geschäftsbereich mit einer angesehenen regionalen Marke und Produkten, wertvollem technischem Know-how sowie Beschäftigten, die ihre Kunden und deren Märkte genau kennen. Durch die Verbindung dieser Erfahrung mit unseren Kompetenzen können wir unseren Kunden sowohl bei den gelieferten Materialien als auch bei der Unterstützung mehr bieten. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Palatal-Team und darauf, auf den bisherigen Erfolgen aufzubauen." Ronaldo Freitas Junior, Verantwortlicher für M&A-Transaktionen bei BASF Chile, erklärte:

"Die Strategie von BASF besteht darin, das Portfolio auf die Kerngeschäfte im Chemiebereich zu konzentrieren, und wir sind überzeugt, dass ALTA Performance Materials der richtige Partner ist, um das weitere Wachstum von Palatal zu unterstützen. Nach der Unterzeichnung dieses Vertrags hat es für uns oberste Priorität, den Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten und einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten." Bis zum Abschluss der Transaktion bleibt Palatal Teil von BASF, wobei beide Geschäftseinheiten gemäß den Vereinbarungen zur Transaktion weiterhin unabhängig voneinander tätig sind. Informationen zu ALTA Performance Materials ALTA Performance Materials ist ein weltweit tätiges Unternehmen für Hochleistungsmaterialien mit Hauptsitz in London, England. Das Unternehmen stellt ungesättigte Polyesterharze, Vinylesterharze sowie Gelcoats her, die in Verbundwerkstoffanwendungen verschiedener Branchen eingesetzt werden, darunter Bauwesen, Infrastruktur, Schiffbau, Transport und Industrie. Mit seinen etablierten Produktmarken, seinem technischen Know-how und seinen Kundenpartnerschaften konzentriert sich ALTA Performance Materials darauf, Hersteller dabei zu unterstützen, anspruchsvolle Anforderungen an ihre Anwendungen zu erfüllen und neue Möglichkeiten zur Leistungssteigerung zu erschließen. Mehr Leistung für Verbundwerkstoffe. www.ALTApm.com Informationen zu BASF Bei BASF schaffen wir Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Unser Ziel: Wir wollen das bevorzugte Chemieunternehmen sein, um die grüne Transformation unserer Kunden zu ermöglichen. Wir verbinden wirtschaftlichen Erfolg mit Umweltschutz und sozialer Verantwortung. Rund 95 000 Beschäftigte der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg unserer Kunden in nahezu allen Branchen und fast allen Ländern der Welt bei. Unser Portfolio umfasst als Kerngeschäfte die Segmente Chemicals, Materials, Industrial Solutions und Nutrition & Care; unsere eigenständigen Geschäfte sind in den Segmenten Surface Technologies und Agricultural Solutions zusammengefasst. BASF erzielte im Jahr 2025 einen Umsatz von rund 60 Milliarden Euro. Die Aktien von BASF werden an der Frankfurter Börse (BAS) und als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen finden Sie auf www.basf.com . View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/alta-performance-materials-unterzeichnet-vertrag-zur-ubernahme-der-basf-geschaftseinheit-palatal-302932025.html



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