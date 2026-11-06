Berlin (ots) -Der Bundesverband für Tiergesundheit e. V. (BfT) stellt sich an seiner Spitze neu auf. Sandra Quintero übernimmt den Vorstandsvorsitz und folgt damit auf Julia von Gablenz, die aus dem Vorstand ausscheidet. Neu in das Gremium rückt Dr. Thomas Krähenbühl von Zoetis Deutschland nach. Die personellen Veränderungen hat der BfT-Vorstand in seiner November-Sitzung beschlossen.Seit Oktober 2024 ist Sandra Quintero Geschäftsführerin der Tiergesundheit Deutschland bei Boehringer Ingelheim. Quintero gehört dem Unternehmen seit 2009 an und hat seit 2016 verschiedene internationale Führungspositionen in der Tiergesundheit bekleidet - sowohl im Heimtier- als auch im Nutztierbereich. Sie gehört dem BfT-Vorstand bereits seit 2024 an und wird ihre internationale Erfahrung und umfassende Branchenkenntnis als Vorsitzende weiterhin in die Führung des BfT einbringen."Tiergesundheit ist ein zentraler Baustein für Tierwohl, nachhaltige Landwirtschaft und den Schutz der Gesundheit von Mensch und Tier. Unsere Branche trägt mit Forschung, Innovation und wirksamen Lösungen wesentlich dazu bei. Damit wir dieses Potenzial auch künftig ausschöpfen können, braucht es verlässliche Rahmenbedingungen, die Innovation ermöglichen und dafür sorgen, dass neue Lösungen auch in der Praxis ankommen. Umso wichtiger ist es, dass wir die Anliegen unserer Branche geschlossen und mit einer starken Stimme vertreten. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem Vorstand, der Geschäftsführung und unseren Mitgliedsunternehmen die erfolgreiche Arbeit des BfT fortzuführen und weiterzuentwickeln", erklärt Quintero.Dr. Thomas Krähenbühl neu im VorstandAls neues Mitglied verstärkt Dr. Thomas Krähenbühl den BfT-Vorstand. Er ist seit Februar 2026 Vice President für Deutschland, Österreich und die Schweiz sowie Geschäftsführer von Zoetis Deutschland. Krähenbühl verfügt über mehr als 20 Jahre internationale Erfahrung in der Pharmaindustrie. Mit seiner langjährigen internationalen Managementerfahrung bringt er zusätzliche Perspektiven in die Verbandsarbeit ein.Mit der Neubesetzung endet zugleich die Tätigkeit von Julia von Gablenz im Vorstand des BfT. Sie wird jedoch weiterhin in ihrer internationalen Rolle im Vorstand des Europaverbandes AnimalhealthEurope aktiv sein. Der BfT dankt ihr für ihr großes Engagement und ihren Einsatz für die Interessen der Tiergesundheitsindustrie. In ihrer Amtszeit hat sie die Arbeit und Interessenvertretung des BfT maßgeblich mitgestaltet und wichtige Impulse für die Positionierung der Branche in Politik und Gesellschaft gesetzt.Pressekontakt:Abdruck Text und Foto (nur in Verbindung mit dieser Meldung)honorarfrei bei Quellenangabe.Weitere Informationen:Bundesverband für Tiergesundheit e.V.Martin Lohmann, Charlottenstr. 65, 10117 Berlin,Tel. 030 / 519993419, E-Mail presse@bft-online.de, www.bft-online.deOriginal-Content von: Bundesverband für Tiergesundheit e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/76750/6385707