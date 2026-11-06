Erst Rekorde, jetzt der Bärenmarkt: Japans Börse bricht ein, auch Seoul und Taipeh geraten unter die Räder. Premierministerin Takaichi greift zu einem ungewöhnlichen Mittel. Reicht das, um die Talfahrt zu stoppen? Japans Börse stürzt in den Bärenmarkt. Der Nikkei 225 brach am Freitag zeitweise um sechs Prozent auf rund 57.400 Punkte ein. Erstmals seit Mai schloss er unter der Marke von 60.000 Punkten. Damit liegt der Leitindex mehr als 20 Prozent unter seinem Hoch vom Juni. Auslöser ist ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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