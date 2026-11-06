Der On-Ear-Kopfhörer MDR-3 war in den Achtzigern der Begleiter des Walkman. Jetzt legt Sony ihn als MDR-3R neu auf - mit USB-C, Mikrofon und Wechselpolstern. Sony bringt seinen Kopfhörer-Klassiker MDR-3 aus der Walkman-Zeit als MDR-3R zurück. Die Standardversion kostet 59 Euro, eine Sonderausgabe im Design der Serie Stranger Things 69 Euro. Beide sollen noch in diesem Monat in den Handel kommen. Das "R" im Namen steht je nach Lesart für "Retro" oder ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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