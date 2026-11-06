Mit technischen Maßnahmen wie senkrecht stehenden Modulen könnte die Photovoltaik im Winter erheblich mehr Strom liefern als bisher. So erzielen Module an Südfassaden einen gut 40 Prozent höheren Energieertrag, rechnet der österreichische Verband PV&B Austria vor. Photovoltaik im Winter kann einen größeren Beitrag zur Stromversorgung leisten als bislang häufig angenommen. Darauf weisen der Bundesverband Photovoltaic & Battery Austria (PV&B Austria) und die Technologieplattform Photovoltaik (TPPV) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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