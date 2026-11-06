Berlin (ots) -Die EU-Terminvorschau ist ein Service der Vertretungen der EU-Kommission in Deutschland für Journalistinnen und Journalisten. Sie kündigt vor allem Termine der EU-Kommission, des Europäischen Parlaments, des Rates der Europäischen Union und des Europäischen Gerichtshofes mit besonderer Bedeutung für Deutschland an. Kurzfristige Änderungen sind möglich.Montag, 9. NovemberBerlin: EU-Kommissionsvertreter diskutieren über europäische Energiepolitik beim dena-Kongress (bis 10. November)Unter dem Motto "Wachsen im Wandel" bringt der Kongress der Deutschen Energie-Agentur (dena) Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung zusammen, um über die Energiewende und den Klimaschutz zu diskutieren. Für die Europäische Kommission nehmen Mechthild Wörsdörfer, stellvertretende Generaldirektorin der Generaldirektion Energie, und Rüta Baltause von der Generaldirektion Energie teil. Mechthild Wörsdörfer spricht am Montag um 11 Uhr zum Thema "Chokepoints and Choices: Europas Energiezukunft in einer fragmentierten Welt", Rüta Baltause diskutiert am Dienstag ab 15:30 Uhr zum Thema "Faire Wettbewerbsbedingungen für den internationalen Biomethanhandel schaffen". Weitere Informationen hier (https://www.dena.de/dena-kongress).Antalya/Türkei: UN-Klimakonferenz COP31 (bis 20. November)Auf der Klimakonferenz der Vereinten Nationen (COP 31) im türkischen Antalya setzt sich die Europäische Union gemeinsam mit internationalen Partnern dafür ein, die weltweiten Klimaschutzmaßnahmen zu beschleunigen und die Ziele des Pariser Klimaabkommens zu erreichen. Angesichts zunehmender geopolitischer Herausforderungen und Fragen der Energieversorgungssicherheit gewinnt der Ausbau sauberer und erneuerbarer Energien und Technologien, die Abkehr von fossilen Brennstoffen sowie die Mobilisierung von Investitionen weiter an Bedeutung. Die EU wird sich weiterhin für die Verringerung der Treibhausgasemissionen, die Anpassung an den Klimawandel und die Energiewende einsetzen, mit dem Ziel, bis Mitte des Jahrhunderts Klimaneutralität zu erreichen. Weitere Informationen zu den Prioritäten und Aktivitäten der EU auf der COP31 hier (https://germany.representation.ec.europa.eu/nachrichten-und-veranstaltungen/pressemitteilungen/cop31-antalya-eu-drangt-auf-beschleunigte-globale-klimaschutzmassnahmen-2026-11-06_de?prefLang=en) und hier. (https://climate.ec.europa.eu/areas-action/international-action-climate-change/global-climate-action/eu-cop31_en?prefLang=de)Brüssel: Rat für Wirtschaft und FinanzenDie EU-Finanzministerinnen und -minister werden ersucht, eine politische Einigung über das Paket zur Tabakbesteuerung zu erzielen. Mit der Überarbeitung der Vorschriften sollen die Mindestverbrauchsteuersätze in der EU angehoben und neue Tabak- und Nikotinerzeugnisse einbezogen werden. Zudem dürfte der Rat Beschlüsse im Rahmen des Stabilitäts- und Wachstumspakts fassen. Weitere Themen sind die wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Weitere Themen sind die wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Auf der Grundlage der jüngsten Berichte der Kommission werden die Ministerinne und Minister zudem über die wirtschaftlichen Folgen vorgeschlagener EU-Rechtsvorschriften sowie über die Vereinfachung, Umsetzung und Durchsetzung bestehender Vorschriften beraten. Die Ministerinnen und Minister werden sich außerdem über die Umsetzung der Aufbau- und Resilienzfazilität austauschen. Schließlich werden die irische Ratspräsidentschaft und die Kommission über die wichtigsten Ergebnisse des G20-Treffens der Finanzministerinnen und -minister sowie der Zentralbankpräsidentinnen und -präsidenten in Bangkok informieren. EBS+ überträgt die anschließende Pressekonferenz live (https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/grid?ebs=yes&ebsplus=yes&date=20261109) ab 18.30 Uhr. Weitere Informationen auf der Website des Rates (https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/ecofin/2026/11/09) .Brüssel: Treffen der Euro-GruppeIm Anschluss an die Jahrestagungen des Internationalen Währungsfonds und der Weltbankgruppe im Oktober in Bangkok beraten die Finanzministerinnen und -minister des Euro-Währungsgebiets über die jüngsten makroökonomischen Entwicklungen und Aussichten im Euroraum, insbesondere über die Inflation, die Haushaltsaussichten und die Haushaltsdebatten in den Mitgliedstaaten. Weitere Themen sind der Stand der Verhandlungen über den digitalen Euro und die technischen Vorbereitungen durch die Europäische Zentralbank (EZB). Im Rahmen der Beratungen zur Bankenunion berichten die Vorsitzenden des EZB-Aufsichtsgremiums und des Einheitlichen Abwicklungsausschusses über die aktuellen Entwicklungen im Bankensektor, ihre Risikobewertungen und die anstehenden Herausforderungen. Zudem befasst sich die Euro-Gruppe mit den Kandidaturen für die Nachfolge an der Spitze der EZB und weitere freie Stellen im EZB-Direktorium. Im erweiterten Kreis beraten die Ministerinnen und Minister gemeinsam mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte über die Finanzierung der Verteidigung, insbesondere den Einsatz öffentlicher Mittel und die gemeinsame Beschaffung.. EBS+ überträgt die anschließende Pressekonferenz live (https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/grid?ebs=yes&ebsplus=yes&date=20261109) ab 13.15 Uhr. Weitere Informationen auf der Website des Rates (https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/eurogroup/2026/11/09) .EU-weit: Anwendung neuer Vorschriften zur Rückverfolgbarkeit von KontaktlinsenAb dem 9. November gelten neue Vorschriften zur Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit von Kontaktlinsen. Sie werden vollständig in das System zur eindeutigen Produktidentifizierung (UDI) gemäß der EU-Medizinprodukteverordnung einbezogen. Damit sollen die Rückverfolgbarkeit verbessert und Rückrufaktionen erleichtert werden. Weitere Informationen hier (https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/883087/Entry%20into%20force%20or%20application%20of%20EU%20legislation%20-%20Key%20milestones,%201-30%20November%202026.pdf).Dienstag, 10. NovemberBrüssel: Rat für Wirtschaft und Finanzen (Haushalt)Die für Haushaltsfragen zuständigen Ministerinnen und Minister der EU bereiten die zweite Sitzung des Vermittlungsausschusses zum EU-Haushalt vor, die später am selben Tag stattfindet. Der Ausschuss besteht aus Vertreterinnen und Vertretern des Rates und des Europäischen Parlaments, wobei die Europäische Kommission als Vermittlerin auftritt. Ziel ist eine Einigung über den Jahreshaushaltsplan der EU für 2027, den siebten und letzten Jahreshaushaltsplan des derzeitigen Mehrjährigen Finanzrahmens (2021-2027). EBS+ überträgt die anschließende Pressekonferenz live (https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/grid?ebs=yes&ebsplus=yes&date=20261110) (Details hierzu in Kürze). Weitere Informationen auf der Website des Rates (https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/ecofin/2026/11/10/budget) .EU-weit: Inkrafttreten vereinfachter Standards für die NachhaltigkeitsberichterstattungAm 10. November tritt eine Verordnung zur Vereinfachung der europäischen Standards für die Nachhaltigkeitsberichterstattung (ESRS) (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202601563) in Kraft. Ziel ist es, den Berichtsaufwand für Unternehmen, insbesondere kleinere Unternehmen, zu verringern und gleichzeitig eine hochwertige Nachhaltigkeitsberichterstattung sicherzustellen. Weitere Informationen hier (https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/883087/Entry%20into%20force%20or%20application%20of%20EU%20legislation%20-%20Key%20milestones,%201-30%20November%202026.pdf).Mittwoch, 11. NovemberBerlin: Diskussion über das Dayton-Abkommen und die Zukunft des WestbalkansDie Europäische Akademie Berlin und die Gustav-Stresemann-Stiftung laden im Rahmen der Berlin Freedom Week zu einer Diskussion über das Friedensabkommen von Dayton und die Zukunft der europäischen Friedensordnung auf dem Westbalkan ein. Barbara Gessler, Vertreterin der Europäischen Kommission in Deutschland, eröffnet die Veranstaltung. Der ehemalige Hohe Repräsentant für Bosnien und Herzegowina, Christian Schmidt, hält eine Grundsatzrede über die Zukunftsperspektiven des Westbalkans in Europa. Anschließend diskutiert er mit dem Botschafter von Bosnien und Herzegowina, Damir Arnaut, und Niels von Redecker vom Auswärtigen Amt. Moderation: Dzneta Karabegovic, Universität Salzburg. Beginn: 18.30 Uhr, Europäisches Haus, Unter den Linden 78. Weitere Informationen hier (https://www.eab-berlin.eu/dayton).Brüssel: Wöchentliche KommissionsitzungDie Europäische Kommission befasst sich auf ihrer wöchentlichen Sitzung laut vorläufiger Tagesordnung (https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SEC(2026)2583&lang=de) mit einem Paket zum Verbraucherschutz. Dieses umfasst einen Rechtsakt zur digitalen Fairness ("Digital Fairness Act"), mit dem Verbraucherinnen und Verbraucher im digitalen Umfeld besser vor unfairen Geschäftspraktiken geschützt werden sollen. Zudem steht eine Initiative zur besseren Durchsetzung der EU-Verbraucherschutzvorschriften auf der vorläufigen Tagesordnung. EBS überträgt die anschließende Pressekonferenz live (https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/grid?ebs=yes&ebsplus=yes&date=20261111) (Details hierzu in Kürze).Brüssel: Plenartagung des Europäischen Parlaments (bis 12. November)Das Europäische Parlament kommt zu einer zweitägigen Plenartagung zusammen. Im Mittelpunkt der Debatten am ersten Tag stehen laut vorläufiger Agenda (https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/OJQ-10-2026-11-11_DE.html) die nach Russland verschleppten ukrainischen Kinder und die Situation von Kindern in den russisch besetzten Gebieten der Ukraine sowie das Arbeitsprogramm der Europäischen Kommission für 2027. Weitere Themen sind die Stärkung des EU-Katastrophenschutzverfahrens und die Vorsorge und Reaktion bei gesundheitlichen Notlagen, Europas Plan gegen den Krebs sowie die Cybersicherheit und der Schutz kritischer Infrastrukturen und wichtiger Lieferketten. EBS überträgt die Debatten live (https://www.europarl.europa.eu/plenary/de/home.html?utm_source=chatgpt.com) (Details in Kürze).Luxemburg: Urteil des Gerichts der EU zur Zulassung von RaucharomenDas Gericht der Europäischen Union entscheidet über die Klage zweier Unternehmen der Kerry Group gegen die Europäische Kommission. Die Klägerinnen wenden sich gegen mehrere Beschlüsse, mit denen die Kommission die Verlängerung der Zulassung bestimmter Primärprodukte zur Herstellung von Raucharomen verweigert und deren Streichung aus der EU-Liste zugelassener Produkte angeordnet hat. Sie werfen der Kommission und der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) unter anderem Fehler bei der Risikobewertung, Verstöße gegen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und die Verletzung ihres Anspruchs auf rechtliches Gehör vor. Zu diesem Urteil wird es eine Pressemitteilung (https://curia.europa.eu/site/jcms/d2_5158/de/pressemitteilungen) sowie Filmaufnahmen (https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/grid?ebs=yes&ebsplus=yes&date=20261111) über EBS geben. Ansprechpartner für die Presse hier (https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_25870/de) . Weitere Informationen unter T-523/24 (https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-523%2F24).Donnerstag, 12. NovemberBerlin: IEP-Europagespräch mit EIB-Vizepräsidentin Nicola Beer zu kritischen Rohstoffen und globalen LieferkettenKritische Rohstoffe sind für Europas Wettbewerbsfähigkeit, die Energiewende, die Digitalisierung und die Verteidigungsindustrie unverzichtbar. Gleichzeitig ist die EU bei zahlreichen Schlüsselrohstoffen stark von Importen abhängig, insbesondere aus China. Mit dem Critical Raw Materials Act und dem RESourceEU-Aktionsplan will die EU eigene Förder- und Verarbeitungskapazitäten ausbauen, globale Lieferketten diversifizieren und strategische Rohstoffpartnerschaften stärken. Wie sich Europas Versorgungssicherheit gewährleisten lässt, ohne neue Abhängigkeiten zu schaffen oder ökologische und soziale Standards zu vernachlässigen, steht im Mittelpunkt des Europagesprächs des Instituts für Europäische Politik (IEP), das mit Unterstützung des Auswärtigen Amtes, der Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschland und dem Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments veranstaltet wird. Nicola Beer, Vizepräsidentin der Europäischen Investitionsbank (EIB), hält einen Impulsvortrag. Die Moderation übernimmt IEP-Direktorin Prof. Dr. Funda Tekin. Ort: Europäisches Haus, Unter den Linden 78, 10117 Berlin. Zeit: 12.30-14 Uhr (Einlass und Imbiss ab 12 Uhr). Anmeldung und weitere Informationen hier (https://iep-berlin.de/de/projekte/deutschland-und-europa/europagesprache/kritische-rohstoffe/) . Kontakt: laura.christoph@iep-berlin.de.Duisburg: LassReden - Livekonzert und Podiumsdiskussion mit Sänger JASDie Jugendkampagne LassReden (https://lass-reden.eu/) geht weiter. Im Rahmen des "LassReden - Cube Talk" wird der deutsche Sänger JAS vor seiner offiziellen Tour ein kostenloses Klubkonzert in der Duisburger Altstadt geben. Vor dem Konzert gibt es eine kurze Gesprächsrunde mit dem Sänger JAS und Sandra Fiene, stellvertretende Leiterin der Regionalvertretung der Europäischen Kommission in Bonn, über die Chancen und Gefahren sozialer Medien. Einlass ist um 19:00 Uhr, Beginn um 20:00 Uhr. Zutritt gibt es nach Anmeldung unter: LassReden Konzert (https://urldefense.com/v3/__https:/www.registrierung.org/euk/lassreden-konzert2026/event.php__;!!DOxrgLBm!FFvMuXQ2vO2OkHlQ9Yd_C7Qc4Iqe4635iCYmBYHP-iv_BUUL40rW4tP4gp3azpVCIlti0lE4CBAkQXr5RIyo3RYblzHZUtrSFbM%24)Dublin: Tagung der Europäischen Politischen GemeinschaftIrland ist Gastgeber der neunten Tagung der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG). Das Treffen bringt die Staats- und Regierungschefinnen und -chefs europäischer Länder sowie führende Vertreterinnen und Vertreter wichtiger europäischer und internationaler Institutionen zu informellen politischen und strategischen Gesprächen zusammen. Die EPG fördert den Dialog und die Zusammenarbeit zwischen europäischen Ländern zu Fragen von gemeinsamem Interesse. Ziel ist es, Sicherheit, Stabilität und Wohlstand auf dem europäischen Kontinent zu stärken. Weitere Informationen auf der Seite der irischen Ratspräsidentschaft (https://irish-presidency.consilium.europa.eu/en/events/meeting-of-the-european-political-community-epc) sowie in Kürze auf der Website des Rates (https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/international-summit/2026/11/12) . EBS überträgt die anschließende Pressekonferenz live (https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/grid?ebs=yes&ebsplus=yes&date=20261112) ab 18.45 Uhr.Brüssel: Plenartagung des Europäischen ParlamentsAm zweiten und letzten Tag der Plenartagung debattiert das Europäische Parlament laut vorläufiger Agenda (https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/OJQ-10-2026-11-12_DE.html) über weitere EU-Sanktionen gegen Russland als Reaktion auf die zunehmenden Angriffe auf die Ukraine. Bei den anschließenden Abstimmungen stehen zunächst die Wahl einer Vizepräsidentin oder eines Vizepräsidenten des Europäischen Parlaments als Nachfolge für Nicolae Stefanuta sowie Änderungen des Abgeordnetenstatuts zur Stimmrechtsübertragung auf dem Programm. Weitere Abstimmungen betreffen die Modernisierung des Basisinformationsblatts für Anlageprodukte, die EU-Vorschriften zum Schutz von Kleinanlegerinnen und Kleinanlegern sowie die Europäische Chemikalienagentur. Außerdem stimmen die Abgeordneten über die Anpassung der Vorschriften zu geografischen Angaben, die Beziehungen der EU zu überseeischen Ländern und Gebieten einschließlich Grönlands, die EU-Absatzförderungspolitik im Agrar- und Lebensmittelsektor, institutionelle Aspekte der künstlichen Intelligenz sowie die Unterstützung neuer Akteure in der europäischen Verteidigungsindustrie ab. EBS überträgt die Tagung live (https://www.europarl.europa.eu/plenary/de/home.html) .Freitag, 13. NovemberWuppertal: EU-Kommissarin Jessika Roswall beim Circular Valley ForumUnter dem Motto "Circular Valley - Succeeding together" bringt die Circular Valley Stiftung in der Historischen Stadthalle Wuppertal zentrale Akteure aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft zum Thema Kreislaufwirtschaft zusammen. EU-Kommissarin Jessika Roswall, zuständig für Umwelt, Wasserresilienz und eine wettbewerbsfähige Kreislaufwirtschaft, wird beim Forum über die Bedeutung der Kreislaufwirtschaft für Europas Resilienz und Wettbewerbsfähigkeit sprechen. Auch die nordrhein-westfälische Landesregierung ist vertreten: Wirtschafts- und Klimaschutzministerin Mona Neubaur und Umweltminister Oliver Krischer stellen die Kreislaufwirtschaftsstrategie des Landes vor. Zudem kommen Vertreterinnen und Vertreter der Industrie und der Zivilgesellschaft zu Wort. Die Europäische Kommission arbeitet derzeit an einem Gesetz über die Kreislaufwirtschaft ("Circular Economy Act"), das die Rahmenbedingungen für die Kreislaufwirtschaft in Europa verbessern soll. Um 11.20 Uhr besteht die Gelegenheit zu einem Pressegespräch mit der Kommissarin. Anmeldungen unter Sandra.Fiene@ec.europa.eu und Carolin.Scholz@circular-valley.org.Dublin: Informelles Treffen der Staats- und Regierungschefinnen und -chefs der EUDie Staats- und Regierungschefinnen und -chefs der 27 EU-Mitgliedstaaten kommen gemeinsam mit Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zu einem informellen Treffen unter dem Vorsitz von EU-Ratspräsident António Costa zusammen. Im Mittelpunkt der Beratungen steht laut Einladungsbrief von EU-Ratspräsident Costa das weitere Vorgehen Europas im Bereich die künstliche Intelligenz (KI). Weitere Informationen auf der Seite der irischen Ratspräsidentschaft (https://irish-presidency.consilium.europa.eu/en/events/informal-meeting-of-eu-heads-of-state-or-government) sowie in Kürze auf der Website des Rates (https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/european-council/2026/11/13/) . EBS überträgt die anschließende Pressekonferenz mit Kommissionspräsidentin von der Leyen live (https://audiovisual.ec.europa.eu/de/ebs/grid?ebs=yes&ebsplus=yes&date=20261113) ab 16.45 Uhr. Weitere Informationen auf der Seite der irischen Ratspräsidentschaft (https://irish-presidency.consilium.europa.eu/en/events/informal-meeting-of-eu-heads-of-state-or-government) sowie in Kürze auf der Website des Rates (https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/european-council/2026/11/13/) .Samstag, 14. NovemberBamberg: Erste "EUROPIA"-Konferenz und FilmfestivalWas macht Europa aus - abseits von Geografie und Politik? Welche historischen Wurzeln einen uns? Was kann jeder Einzelne tun, um Europas Einheit zu stärken? Um diese - und weitere - Fragen des gesellschaftlichen Zusammenhalts geht es am Samstag, 14. November 2026, bei der ersten öffentlichen EUROPIA-Konferenz in Bamberg. Unter dem Titel "Narrative gestalten - Konferenz & Film Festival" kommen Wissenschaftler, Autoren und Filmschaffende in der Volkshochschule Bamberg sowie im Kino Lichtspiel zusammen, um bestehende europäische Narrative zu analysieren und neue Erzählungen rund um die europäische Integration zu entwickeln. Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, mitzumachen. Der Eintritt ist frei. Die Regionalvertretung der Europäischen Kommission in München organisiert den Aktionstag gemeinsam mit dem Center for Religion and Philosophy der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) München und der Volkshochschule Bamberg in Kooperation mit der Hochschule für Fernsehen und Film (HFF) München. Am Abend werden zwei Kurzfilme gezeigt und besprochen, die sich mit der Aufarbeitung von Krieg und Gewalt auseinandersetzen: "A war I've never seen" (Regie: Fariba Buchheim) und "But I've never asked" (Regie: Nicole Huminski). Zum Tagesausklang steht dann eine Vorführung der ersten drei Folgen der politischen Comedy-Serie "Parlament" auf dem Programm. Weitere Informationen und Anmeldung hier (https://europiaconference.eu/). Pressekontakt in der Regionalvertretung der Europäischen Kommission in München: Sabine.Berger@ec.europa.eu.Pressekontakt:Vertretung der Europäischen Kommission in DeutschlandPressestelle BerlinUnter den Linden 7810117 BerlineMail: COMM-REP-DE-PRESS@ec.europa.euOriginal-Content von: Europäische Kommission, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/35368/6385738