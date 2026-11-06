Original-Research: Agilyx ASA - from Montega AG



06.11.2026 / 14:23 CET/CEST

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Classification of Montega AG to Agilyx ASA Company Name: Agilyx ASA ISIN: NO0010872468 Reason for the research: Update Recommendation: Kaufen from: 06.11.2026 Target price: 3,00 EUR Target price on sight of: 12 Monaten Last rating change: - Analyst: Patrick Speck, CESGA

Agilyx stärkt EPR-Plattform durch Joint Venture in Frankreich



Agilyx hat am 5.11. gemeldet, dass die Tochtergesellschaft GreenDot eine Vereinbarung zum Erwerb von 50% des französischen EPR-Dienstleisters Valorie SAS mit den 100%-Töchtern Léko und Léko Pro getroffen hat. Verkäufer ist der Umweltdienstleister Reclay International, mit dem GreenDot fortan ein Joint Venture eingeht.



Zweitgrößter und aufstrebender Akteur in Frankreich: Léko ist in Frankreich derzeit die einzige Alternative zum Branchenprimus Citeo im Markt und erzielt vergleichbar mit 'Der Grüne Punkt' in Deutschland Einnahmen über die Erweiterte Herstellerverantwortung (EPR - Extended Producer Responsibility), wonach Markenartikler dazu verplichtet sind, für die Sammlung, Sortierung und das Recycling von in Umlauf gebrachten Haushaltsverpackungen Sorge zu tragen. Seit Beginn der Geschäftstätigkeit in 2020 ist Léko auf Umsatzerlöse von 41,1 Mio. EUR in 2025 gewachsen (CAGR 2023-2025: 78%) und dürfte damit inzwischen einen Marktanteil von rund 2% inne haben. In Frankreich fallen pro Jahr rund 4,5 Mio. Tonnen Plastikmüll an, wobei die Recyclingquote mit ca. 27% weit unter dem EU-Durchschnitt (42%) rangiert.



Signifikante Synergien: GreenDot profitiert von der strategischen Erweiterung der EPR-Plattform insbesondere über drei Kanäle: (1) Léko ermöglicht einen erweiterten Zugang zu mehr und höherwertigem Feedstock für das mechanische Recycling (MR), das durch die neue EU-Verpackungsverordnung PPWR einen regulatorisch getriebenen Wachstumsmarkt darstellt (vgl. unsere Initialstudie vom 19.10.2026). GreenDot verfügt seit der Übernahme der RG Group im Februar 2026 auch bereits über MR-Kapazitäten in Frankreich (ca. 30kt p.a.). (2) GreenDot gewinnt gegenüber den internationalen Kunden Profil als One-Stop-Shop für eine paneuropäische EPR Compliance und kann Serviceleistungen sowie die KI-gestützte und cloudbasierte EPR-Berichtsplattform osapiens noch besser vermarkten. (3) Das JV eröffnet weiterhin Synergiepotenzial durch Kosteneinsparungen (MONe: 2-5 Mio. EUR p.a.) bei IT, digitalen Tools und im Accounting, die perspektivisch mit dem weiteren Wachstum von Léko noch zunehmen sollten.



Finanzierung ohne Verwässerung: GreenDot beabsichtigt, den Martkanteil von Léko mittelfristig auf 10% auszubauen. Der Kaufpreis von 4 Mio. EUR kann sich bei Erreichen bestimmter Milestones (100 bzw. 150 Mio. EUR Umsatz) noch erhöhen, beläuft sich aber maximal auf das dreifache der anfänglichen Zahlung und die Milestones sind an die Realisierung der Synergien gebunden. Die Finanzierung erfolgt aus den vorhandenen liquiden Mitteln und geht ohne Verwässerung einher. Des Weiteren wird Léko als 50:50 Joint Venture nicht konsolidiert.



Fazit: Die Teilhabe am französischen EPR-Markt ist u.E. ein strategisch sinnvoller Schritt zum Ausbau der europäischen Recycling-Plattform. Zwar beeinflusst die Transaktion das Zahlenwerk von Agilyx bzw. GreenDot durch die Nicht-Konsolidierung unmittelbar nicht wesentlich, überzeugt uns durch das vielfältige Synergiepotenzial aber dennoch und untermauert die zentrale Annahme des Investment Cases, wonach der Konzern in den kommenden Jahren vor allem durch das mechanische Recycling hochprofitables Wachstum erzielt. Wir erachten das Chance-Risiko-Profil der Aktie vor diesem Hintergrund als sehr attraktiv und bestätigen unsere Kaufempfehlung und das Kursziel von 3,00 EUR.







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