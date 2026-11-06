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Gemeinsam für eine KI-gestützte urbane Zukunft: Dahua Technology präsentiert praxisnahe AIoT-Lösungen auf der SCEWC 2026



06.11.2026 / 14:30 CET/CEST

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BARCELONA, Spanien, 6. November 2026 /PRNewswire/ -- Dahua Technology, ein weltweit führender Anbieter von AIoT-Lösungen und -Dienstleistungen mit Schwerpunkt auf Videotechnologie, präsentierte seine neuesten Smart-City-Lösungen auf dem Smart City Expo World Congress (SCEWC) 2026, der vom 3. bis 5. November in Barcelona stattfand. Unter dem Motto "Gemeinsam für eine KI-gestützte urbane Zukunft" präsentierte Dahua praktische AIoT-Anwendungen für sicherere, effizientere und nachhaltigere Städte. Dahuas Lösungen Urban Safety verknüpfen Kameras sowie andere IoT-Geräte mit KI-gestützten Analysefunktionen, um Risiken zu erkennen und Notfalleinsätze zu koordinieren. Eine Anwendung kombiniert intelligente Erkennung, Text- und Bildsuche sowie Routenverfolgung mit verknüpften Durchsage- und Sicherheitsabläufen, um die Suche nach vermissten Personen zu unterstützen. Für Smart Traffic präsentierte Dahua Technologien zur Verkehrsüberwachung, Optimierung der Ampelschaltungen, Durchsetzung von Verkehrsregeln und Erkennung von Verkehrsvorfällen. In Campeche, Mexiko, optimierte das Unternehmen 34 Kreuzungen und führte sieben grüne Wellen ein. Das Projekt verzeichnete 23 Verbesserungen, einen Anstieg des Verkehrsaufkommens um 20 % und eine Reduzierung der Wartezeit um 15 %. Dahuas Smart Mobility Lösungen verbessern die Sicherheit und Effizienz des öffentlichen Personenverkehrs durch Fahrzeugüberwachung, Warnmeldungen bei Sicherheitsrisiken sowie die Zusammenführung von Informationen. Im Busbetrieb erkennt die Fahrerüberwachung riskante Verhaltensweisen, während Live-Videobilder, GPS-Ortung sowie Fahrgastzählung die Sicherheitsüberwachung, das Flottenmanagement und die Fahrscheinprüfung unterstützen. Dahuas Technologien City Governance nutzen KI-Analysen und multimodale Informationsverarbeitung, um illegalen Straßenhandel, im öffentlichen Raum zurückgelassenen Abfall, fehlende Kanaldeckel, Straßenüberschwemmungen, blockierte Feuerwehrzufahrten, Rauch sowie Feuer zu erkennen. Die Suche in natürlicher Sprache und automatische Warnmeldungen helfen den Beschäftigten, Probleme zu erkennen und entsprechende Maßnahmen zu koordinieren. Dahua präsentierte außerdem seine Eco-Environment-Lösungen für den Schutz natürlicher Ressourcen und das Umweltmanagement. Hoch montierte Wärmebildkameras ermöglichen eine 360-Grad-Überwachung und erkennen potenzielle Brandherde in bis zu 10 Kilometern Entfernung, wobei sie zusammen mit der Überwachung am Boden und Drohnen die Branderkennung sowie Notfallmaßnahmen unterstützen. Zur Wasserüberwachung erfasst ein radargestütztes Gerät in Kombination mit einer PTZ-Kamera den Wasserstand in Echtzeit und sendet Warnmeldungen, wenn die Messwerte voreingestellte Schwellenwerte überschreiten. Neben der Ausstellung nahm John Li, Leiter des Bereichs Global Government Business bei Dahua Technology, an der hochrangig besetzten Diskussionsrunde "Agentic AI: Systems That Act" (Agentische KI: Systeme, die handeln) teil. Er hob hervor, wie in Kameras sowie Sensoren integrierte KI ein proaktives Stadtmanagement ermöglicht, von KI-gestützten Suchvorgängen bis hin zu KI-Agenten, die städtische Probleme identifizieren und deren Lösung verfolgen. Er betonte außerdem die Wichtigkeit von Datenschutz, Transparenz und Rechenschaftspflicht, um sicherzustellen, dass KI einen öffentlichen Nutzen bringt. In einem Vortrag mit dem Titel "Building Resilient, Inclusive & Sustainable Smart Cities with AIoT" (Aufbau widerstandsfähiger, inklusiver und nachhaltiger intelligenter Städte mit AIoT) erläuterte Max Huang, Direktor für globale Regierungsprojekte bei Dahua Technology, wie Edge Intelligence und hochwertige strukturierte Daten die Grundlage für den Einsatz großer KI-Modelle in realen Smart-City-Szenarien bilden. "Letztendlich sind IoT-Sensoren die 'Augen und Hände' der KI. Zukünftige KI wird sich nicht nur auf die Informationsverarbeitung in der digitalen Welt beschränken. Sie wird zunehmend auch in der physischen Welt zum Einsatz kommen und uns tatsächlich dabei helfen, Städte sicherer, effizienter und lebenswerter zu gestalten", sagte Li. Mit Blick auf die Zukunft wird Dahua weiterhin mit Kunden und Partnern zusammenarbeiten, um Smart-City-Lösungen voranzutreiben sowie die laufende digitale Transformation der Städte zu unterstützen. View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/gemeinsam-fur-eine-ki-gestutzte-urbane-zukunft-dahua-technology-prasentiert-praxisnahe-aiot-losungen-auf-der-scewc-2026-302932055.html



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