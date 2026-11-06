Die Ausgaben des Bundes für die EEG-Förderung werden in diesem Jahr voraussichtlich deutlich geringer ausfallen als noch 2025. "Das EEG-Konto wird im Jahr 2026 voraussichtlich um 4,2 Milliarden Euro weniger belastet. Eine gute Nachricht für den Bundeshaushalt", erklärte dazu Ursula Heinen-Esser, Präsidentin des Bundesverbands Erneuerbare Energie (BEE) am Freitag. Konkrete Zahlen lieferte der Verband zunächst nicht mit. Nach Angaben der Übertragungsnetzbetreiber auf netztransparenz. de sind im vergangenen Jahr knapp 16,5 Milliarden Euro vom Bund geflossen, um die Ausgaben für die EEG-Förderung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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