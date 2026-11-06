Einige der weltweit größten KI-Infrastrukturprojekte sind derzeit in Texas im Gange. Ein politischer Wandel nach den Midterms könnte deren Bau verlangsamen. Ein Blick in den US-Bundesstaat. Texas ist derÂ am schnellsten wachsende Rechenzentrumsmarkt in den USA und der Ausgangspunkt für die größten KI-Ausbauprojekte der Big-Tech-Unternehmen. Doch die "blaue Welle" nach den midterms, die über den US-Bundesstaat hinwegfegte, könnte diese Position gefährden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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