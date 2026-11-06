Mainz (ots) -
Woche 47/26
Sa., 14.11.
Bitte Programmänderung beachten:
12.15 Alle Nadeln an der Tanne (VPS 12.14/HD/AT/UT)
Komödie
Maria Koslowski Anna Loos
Moritz Aschbach Marcus Mittermeier
Kurt Koslowski Simon Schwarz
Felix Koslowski Leo Bilicky
Emily Koslowski Jana Münster
Sabine Belloff Bettina Mittendorfer
Lut Belloff Michele Cuciuffo
Vitus Aschbach Michael A. Grimm
und andere
Schnitt: Benedikt Rubey
Musik: Iva Zabkar
Kamera: Sebastian Thaler
Buch: Uli Brée, Rupert Henning
Regie: Mirjam Unger
(Erstsendung 17.12.2020)
Deutschland 2020
Im Streaming: 13. November 2026, 10.00 Uhr bis 12. November 2028
("Dreiraumwohnung" entfällt.)
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6385767
Woche 47/26
Sa., 14.11.
Bitte Programmänderung beachten:
12.15 Alle Nadeln an der Tanne (VPS 12.14/HD/AT/UT)
Komödie
Maria Koslowski Anna Loos
Moritz Aschbach Marcus Mittermeier
Kurt Koslowski Simon Schwarz
Felix Koslowski Leo Bilicky
Emily Koslowski Jana Münster
Sabine Belloff Bettina Mittendorfer
Lut Belloff Michele Cuciuffo
Vitus Aschbach Michael A. Grimm
und andere
Schnitt: Benedikt Rubey
Musik: Iva Zabkar
Kamera: Sebastian Thaler
Buch: Uli Brée, Rupert Henning
Regie: Mirjam Unger
(Erstsendung 17.12.2020)
Deutschland 2020
Im Streaming: 13. November 2026, 10.00 Uhr bis 12. November 2028
("Dreiraumwohnung" entfällt.)
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