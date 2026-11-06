Die Q3-Zahlen von Kontron ergaben ein gemischtes Bild: Robustes organisches Wachstum (exkl. Greentec) und eine verbesserte bereinigte Profitabilität wurden durch anhaltende Lieferkettenengpässe überschattet. Verzögerte Aufträge haben sich weiter angesammelt, wodurch die bestätigte Guidance für das GJ26 trotz starker Nachfrage zunehmend ambitioniert erscheint. Gleichzeitig ist die Restrukturierung von GreenTec abgeschlossen, und zunehmend greifbare Synergien mit Ennoconn untermauern die erwartete Ergebniserholung ab 2027. Wir senken unsere Umsatz- und Ergebnisschätzungen für das GJ26 und reduzieren unsere Umsatzprognosen für 2027-28 leicht, während wir unsere mittelfristigen Ergebniserwartungen weitgehend beibehalten. Die anhaltende Diskrepanz zwischen Auftragseingang und Umsatzrealisierung ist zwar weiterhin unbefriedigend, wir sehen die Investment-These jedoch weiterhin als intakt an. KAUFEN; Kursziel EUR 34,00 (zuvor: EUR 35,00). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/kontron-ag
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