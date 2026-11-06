Noch dürften viele Galaxy-Besitzer auf das Update auf OneUI 9 warten. Doch intern arbeitet Samsung schon an der nächsten Version. Zwei Apps sollen besonders stark davon profitieren. Ganz anders als bei iOS laufen Updates auf die nächste Android-Version. Während Apple eine neue Version sofort für alle kompatiblen Geräte freigibt, läuft der Rollout bei Android-Geräten selbst bei den einzelnen Herstellern fragmentiert. Bei Samsung profitieren beim Sprung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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