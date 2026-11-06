DJ WOCHENVORSCHAU/16. bis 22. November (47. KW)

=== M O N T A G, 16. November 2026 *** 00:50 JP/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q *** 03:00 CN/Hauspreise Oktober *** 03:00 CN/Anlageinvestitionen Oktober *** 03:00 CN/Industrieproduktion Oktober *** 03:00 CN/Einzelhandelsumsatz Oktober *** 09:15 DE/EZB-Vizepräsident Vujcic, Rede zur Eröffnung der Euro Finance Week (11:45 Commerzbank-CEO Orlopp, 15:45 AMLA-CGefin Zsego, 16:45 Deutsche-Börse-CEO Leithner) 10:00 DE/Uniper SE, Kapitalmarkttag *** 11:00 EU/Industrieproduktion September *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index November - PH/Asean-Gipfel D I E N S T A G, 17. November 2026 *** 06:45 CH/Zurich Insurance Group AG, Kapitalmarkttag 07:00 AT/Asta Energy Solutions AG, Ergebnis 9 Monate 07:00 DE/Springer Nature AG & Co KGaA, Ergebnis 9 Monate (14:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 FR/Alstom SA, Ergebnis 1H 07:30 DE/SFC Energy AG, Ergebnis 3Q *** 08:00 GB/Arbeitslosenquote Oktober *** 08:00 GB/Imperial Brands plc, Jahresergebnis *** 08:00 LU/RTL Group SA, Umsatz 9M *** 09:00 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Ergebnis 9 Monate 10:00 DE/Dekabank Deutsche Girozentrale, Ergebnis 9 Monate *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen November 11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit Dezember 2028 im Volumen von 5 Mrd EUR 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 3Q *** 12:40 US/Walt Disney Co, Ergebnis 3Q *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Oktober *** 14:30 US/Import- und Exportpreise Oktober *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Oktober *** 15:30 US/Cleveland-Fed-Präsidentin Hammack, Rede bei Brookings Institution *** 19:30 US/EZB-Chefvolkswirt Lane, Vorlesung an der Harvard University *** 22:20 US/Nvidia Corp, Ergebnis 3Q M I T T W O C H, 18. November 2026 *** 00:50 JP/Handelsbilanz Oktober *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe September 10:00 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, Capital Markets Day *** 10:00 EU/EZB, Veröffentlichung Finanzstabilitätsbericht *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Oktober 11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit November 2033 im Volumen von 3 Mrd EUR *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Oktober *** 15:25 US/EZB-Präsidentin Lagarde, Gespräch mit Andrew Ross Sorkin bei DealBook Summit *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) - DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, Kapitalmarkttag - NL/MFE Mediaforeurope NV, Ergebnis 9 Monate *** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 27./28. Oktober - CN/Treffen der Apec-Wirtschaftsminister (bis 19.11.) *** - EU/EU-Kommission, Herbstprognose D O N N E R S T A G, 19. November 2026 *** 07:30 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, Ergebnis 3Q *** 08:00 GB/Verbraucherpreise Oktober *** 08:00 GB/Erzeugerpreise Oktober 10:00 DE/Sto SE & Co. KGaA, Ergebnis 3Q *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Euroraum *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Oktober *** 11:00 DE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Pressekonferenz zur Vorstellung des SREP-Berichts 2026 (mit EZB-Direktor Elderson) *** 12:00 DE/Bundesbank-Monatsbericht *** 13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 3Q *** 14:00 DE/Rational AG, Kapitalmarkttag *** 14:30 BE/EZB-Präsidentin Lagarde, Online-Konversation bei Konferenz über finanzielle Bildung *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index November *** 14:30 US/Baubeginne und -genehmigungen Oktober *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren Oktober - DE/Mutares SE & Co KGaA, Capital Markets Day *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) - CN/Treffen der Apec-Wirtschaftsminister (bis 20.11.) *** 18:00 US/Chicago-Fed-Präsident Goolsbee, Teilnahme an Diskussion im Economic Club of Indiana *** 23:30 US/Philadelphia-Fed-Präsidentin Paulson, Teilnahme an Money Marketeers Dinner - CN/Treffen der Apec-Wirtschaftsminister endet (seit 19.11.) F R E I T A G, 20. November 2026 *** 00:30 JP/Verbraucherpreise landesweit Oktober *** 08:00 DE/Erzeugerpreise Oktober *** 08:00 GB/Einzelhandelsumsatz Oktober *** 09:30 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei Euro Finance Week (09:00 Deutsche-Bank-Chef Sewing, 14:00 EZB-Ratsmitglied Nagel, 15:00 Bundesfinanzminister Klingbeil) *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) November *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) November *** - CN/People's Bank of China (PBoC), Festsetzung der Referenzsätze für Unternehmenskredite ===

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