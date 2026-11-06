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Dow Jones News
06.11.2026 15:27 Uhr
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(1)

WOCHENVORSCHAU/16. bis 22. November (47. KW)

DJ WOCHENVORSCHAU/16. bis 22. November (47. KW) 

=== 
M O N T A G, 16. November 2026 
*** 00:50 JP/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q 
*** 03:00 CN/Hauspreise Oktober 
*** 03:00 CN/Anlageinvestitionen Oktober 
*** 03:00 CN/Industrieproduktion Oktober 
*** 03:00 CN/Einzelhandelsumsatz Oktober 
*** 09:15 DE/EZB-Vizepräsident Vujcic, Rede zur Eröffnung der 
     Euro Finance Week (11:45 Commerzbank-CEO Orlopp, 
     15:45 AMLA-CGefin Zsego, 16:45 Deutsche-Börse-CEO Leithner) 
  10:00 DE/Uniper SE, Kapitalmarkttag 
*** 11:00 EU/Industrieproduktion September 
*** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index November 
    - PH/Asean-Gipfel 
 
D I E N S T A G, 17. November 2026 
*** 06:45 CH/Zurich Insurance Group AG, Kapitalmarkttag 
  07:00 AT/Asta Energy Solutions AG, Ergebnis 9 Monate 
  07:00 DE/Springer Nature AG & Co KGaA, Ergebnis 9 Monate 
     (14:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:30 FR/Alstom SA, Ergebnis 1H 
  07:30 DE/SFC Energy AG, Ergebnis 3Q 
*** 08:00 GB/Arbeitslosenquote Oktober 
*** 08:00 GB/Imperial Brands plc, Jahresergebnis 
*** 08:00 LU/RTL Group SA, Umsatz 9M 
*** 09:00 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Ergebnis 9 Monate 
  10:00 DE/Dekabank Deutsche Girozentrale, Ergebnis 9 Monate 
*** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen November 
  11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit 
     Laufzeit Dezember 2028 im Volumen von 5 Mrd EUR 
  11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 
*** 12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 3Q 
*** 12:40 US/Walt Disney Co, Ergebnis 3Q 
*** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Oktober 
*** 14:30 US/Import- und Exportpreise Oktober 
*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Oktober 
*** 15:30 US/Cleveland-Fed-Präsidentin Hammack, Rede bei Brookings Institution 
*** 19:30 US/EZB-Chefvolkswirt Lane, Vorlesung an der Harvard University 
*** 22:20 US/Nvidia Corp, Ergebnis 3Q 
 
M I T T W O C H, 18. November 2026 
*** 00:50 JP/Handelsbilanz Oktober 
*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe September 
  10:00 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, Capital Markets Day 
*** 10:00 EU/EZB, Veröffentlichung Finanzstabilitätsbericht 
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Oktober 
  11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit November 
     2033 im Volumen von 3 Mrd EUR 
*** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Oktober 
*** 15:25 US/EZB-Präsidentin Lagarde, Gespräch mit 
     Andrew Ross Sorkin bei DealBook Summit 
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen 
     Energy Information Administration (EIA) 
    - DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, Kapitalmarkttag 
    - NL/MFE Mediaforeurope NV, Ergebnis 9 Monate 
*** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 27./28. Oktober 
    - CN/Treffen der Apec-Wirtschaftsminister (bis 19.11.) 
***   - EU/EU-Kommission, Herbstprognose 
 
D O N N E R S T A G, 19. November 2026 
*** 07:30 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, Ergebnis 3Q 
*** 08:00 GB/Verbraucherpreise Oktober 
*** 08:00 GB/Erzeugerpreise Oktober 
  10:00 DE/Sto SE & Co. KGaA, Ergebnis 3Q 
*** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Euroraum 
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Oktober 
*** 11:00 DE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Pressekonferenz 
     zur Vorstellung des SREP-Berichts 2026 (mit EZB-Direktor Elderson) 
*** 12:00 DE/Bundesbank-Monatsbericht 
*** 13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 3Q 
*** 14:00 DE/Rational AG, Kapitalmarkttag 
*** 14:30 BE/EZB-Präsidentin Lagarde, Online-Konversation 
     bei Konferenz über finanzielle Bildung 
*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index November 
*** 14:30 US/Baubeginne und -genehmigungen Oktober 
*** 16:00 US/Index der Frühindikatoren Oktober 
    - DE/Mutares SE & Co KGaA, Capital Markets Day 
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen 
     Energy Information Administration (EIA) 
    - CN/Treffen der Apec-Wirtschaftsminister (bis 20.11.) 
*** 18:00 US/Chicago-Fed-Präsident Goolsbee, Teilnahme an Diskussion im 
     Economic Club of Indiana 
*** 23:30 US/Philadelphia-Fed-Präsidentin Paulson, Teilnahme an Money Marketeers Dinner 
    - CN/Treffen der Apec-Wirtschaftsminister endet (seit 19.11.) 
 
F R E I T A G, 20. November 2026 
*** 00:30 JP/Verbraucherpreise landesweit Oktober 
*** 08:00 DE/Erzeugerpreise Oktober 
*** 08:00 GB/Einzelhandelsumsatz Oktober 
*** 09:30 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei Euro Finance Week 
     (09:00 Deutsche-Bank-Chef Sewing, 14:00 EZB-Ratsmitglied Nagel, 
     15:00 Bundesfinanzminister Klingbeil) 
*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) November 
*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) November 
***   - CN/People's Bank of China (PBoC), Festsetzung der Referenzsätze für Unternehmenskredite 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mgo/apo/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 06, 2026 08:52 ET (13:52 GMT)

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© 2026 Dow Jones News
Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
Der Iran-Krieg hat den globalen Energiemarkt erschüttert. Zerstörte Förderanlagen, ausgefallene Transportwege und fehlende Raffineriekapazitäten sorgen dafür, dass nicht nur Rohöl, sondern vor allem Benzin und Diesel knapp und teuer bleiben könnten. Selbst ein Ende der Kämpfe würde das Problem nicht über Nacht lösen, der Wiederaufbau der Energieinfrastruktur dürfte Jahre dauern.

Während viele Anleger jetzt auf ExxonMobil, Chevron oder Shell setzen, könnte das größere Potenzial längst woanders liegen. Denn hohe Ölpreise machen neue Investitionen in Förderung, Transport und Verarbeitung wieder attraktiv. Davon profitieren vor allem jene Unternehmen, die Bohrtechnik, Ausrüstung und Dienstleistungen bereitstellen oder bereits über wertvolle Infrastruktur verfügen.

Hier dürfte die zweite Welle des Öl-Booms entstehen. Statt den bereits stark gelaufenen Produzenten hinterherzulaufen, können Anleger auf die Unternehmen setzen, die am milliardenschweren Wiederaufbau der globalen Energieinfrastruktur verdienen.

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