Gerade werden viele Regeln für erneuerbare Energien neu gefasst. Vor allem die EEG-Novelle, die Festlegung der allgemeinen Netzentgeltsystematik (AgNes) und das Netzanschlusspaket laufen nebeneinander und werden sich in ihrer Wirkung addieren. Projekte, die erst im nächsten Jahr ans Netz gehen oder geplant werden, müssen sich auf die neuen Regeln einstellen und wenn die Entwürfe, so wie sie derzeit bekannt sind, durchgehen, werden sie langfristig höhere Kosten haben und in den meisten Fällen eine geringere Förderung erhalten. Hören Sie den Podcast: Im Podcast spricht pv magazine Redakteurin Cornelia ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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