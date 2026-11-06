QIAGEN N.V. (NYSE: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) hat heute bekannt gegeben, dass die Aktionärinnen und Aktionäre auf einer Außerordentlichen Hauptversammlung der Berufung von Jonathan M. Pratt in die Geschäftsführung von QIAGEN mit überwältigender Mehrheit zugestimmt haben.

Jon Pratt ist seit dem 1. September 2026 Chief Executive Officer von QIAGEN. Nach der heutigen Zustimmung der Aktionärinnen und Aktionäre bildet er nun gemeinsam mit Roland Sackers, Chief Financial Officer, die Geschäftsführung von QIAGEN.

Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmten außerdem der Entlastung von Thierry Bernard für seine Tätigkeit als Mitglied der Geschäftsführung bis zum 1. September 2026 mit überwältigender Mehrheit zu. An diesem Tag schied er aus seiner Funktion als Chief Executive Officer und als Mitglied der Geschäftsführung aus.

Über QIAGEN

QIAGEN N.V., eine niederländische Holdinggesellschaft, ist ein weltweit führender Anbieter von Sample-to-Insight-Lösungen, mit denen Kundinnen und Kunden molekulare Informationen aus biologischen Proben extrahieren und analysieren können, die die Bausteine des Lebens enthalten. Unsere Probentechnologien isolieren und verarbeiten DNA, RNA und Proteine aus Blut, Gewebe und anderen Stoffen. Testtechnologien bereiten diese Biomoleküle auf die Analyse vor, während Bioinformatik-Lösungen die Interpretation komplexer Daten unterstützen, um verwertbare Erkenntnisse zu gewinnen. Automationslösungen integrieren diese Schritte in optimierte, kosteneffiziente Workflows. QIAGEN bedient weltweit mehr als 500.000 Kunden in den Bereichen Life Sciences (akademische Forschung, pharmazeutische F&E und industrielle Anwendungen wie Forensik) und Molekulare Diagnostik (klinische Gesundheitsversorgung). Zum 30. September 2026 beschäftigte QIAGEN rund 5.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an über 35 Standorten. Weitere Informationen über QIAGEN finden Sie unter www.qiagen.com.

Forward-Looking Statement

Einige der Angaben in dieser Pressemitteilung können im Sinne der US-amerikanischen Sicherheitsgesetze als zukunftsgerichtete Aussagen ("forward-looking statements") gelten. Diese Aussagen enthalten unter anderem Aussagen über QIAGENs Produkte, Produktentwicklung und Markteinführung, regulatorische Genehmigungen, Marktchancen und die künftige Geschäftsentwicklung. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich nur auf das Datum dieser Pressemitteilung und basieren auf derzeitigen Erwartungen und Annahmen und sind mit Unsicherheiten und Risiken verbunden, die die tatsächlichen Ergebnisse maßgeblich beeinflussen könnten. Dazu zählen unter anderem: Risiken im Zusammenhang mit der Entwicklung und dem kommerziellen Erfolg neuer Produkte, regulatorische Genehmigungen, Veränderungen bei Kundennachfrage und -budgets, die Wirtschafts- und Marktlage, Schwankungen der Betriebsergebnisse, Störungen in der Lieferkette, Vorfälle in Sachen Cybersicherheit, Rechtsstreitigkeiten und andere Risiken, die im Abschnitt "Risikofaktoren" in unserem aktuellen Annual Report Form 20-F und in den bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (U.S. Securities and Exchange Commission) eingereichten Unterlagen erörtert werden. QIAGEN übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Source: QIAGEN N.V.

Category: Corporate

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