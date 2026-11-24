Datum der Anmeldung:
20.11.2026
Aktenzeichen:
B3-121/26
Unternehmen:
CPP Investment Board Europe Inc., Kanada; Erwerb einer nichtkontrollierenden mittelbaren Minderheitsbeteiligung (weniger als 15%) an der QIAGEN N.V., Venlo
Produktmärkte:
Life Sciences, Technologien und Dienstleistungen für Labore (für PCR-Verfahren Nukleinsäureaufreinigung NGS IVD u.a.)
20.11.2026
Aktenzeichen:
B3-121/26
Unternehmen:
CPP Investment Board Europe Inc., Kanada; Erwerb einer nichtkontrollierenden mittelbaren Minderheitsbeteiligung (weniger als 15%) an der QIAGEN N.V., Venlo
Produktmärkte:
Life Sciences, Technologien und Dienstleistungen für Labore (für PCR-Verfahren Nukleinsäureaufreinigung NGS IVD u.a.)
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