In den USA sind im Oktober 165'000 neue Stellen ausserhalb des Landwirtschaftssektors geschaffen worden. Das gesamte Datenmaterial ist eine einzige Aufforderung an die Fed, den Zins im Dezember erneut anzuheben. Es wurde nämlich auch der Vormonatswert nach oben revidiert, und zwar von 29'000 auf 60'000. Darüber hinaus fällt die Arbeitslosenquote von 4.2 % auf 4.1 %. von Thomas Gitzel, Chief Economist VP Bank Die Beschäftigung im Bereich der unternehmensorientierten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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