Der Ausverkauf bei KI- und Chipwerten hat die Infineon-Aktie am Donnerstag hart getroffen. Zeitweise verlor das Papier 9,39% und rutschte von 50,67 € auf 45,91 €. Am heutigen Freitag gehört Infineon zur Mittagszeit mit einem Plus von +2,17% auf 46,95 € zu den stärksten Werten im TecDAX, obwohl der Index selbst um 1,15% nachgibt. Wenige Tage vor den Jahreszahlen stellt sich damit die Frage: Beginnt hier eine Bodenbildung, oder ist das nur eine kurze ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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