Nvidia setzt auf über 130 umgebaute Telekom-Standorte, um Genehmigungshürden zu umgehen. Nach einem Kurseinbruch am Donnerstag zieht das Papier kräftig an. Doch Schulden beim Partner Brightspeed sowie neue Zinssorgen lassen Aktionäre vorsichtig bleiben.Alte Telefongebäude statt neuer Rechenzentren: Mit diesem Umweg will der weltgrößte KI-Chipentwickler der drohenden Baubremse in den USA ausweichen. Die Nvidia-Aktie, die am Donnerstag an der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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