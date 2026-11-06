Der Bundestag wird vermutlich auch nächste Woche nicht über das EEG 2027 beraten und entscheiden. Diese Einschätzung aus seinen Gesprächen teilt Martin Winkler, wissenschaftlicher Leiter der Clearingstelle EEG|KWKG, mit den Teilnehmern der Tagung "Qualität von PV-Anlagen und Batteriespeichern", organisiert von Conexio und der DGS, am Freitag in Berlin. Dem Gesetz muss der Bundesrat zustimmen. So wie die Sitzungstermine liegen, wäre das erst am 18. Dezember möglich, wenn der Bundestag nächste Woche keine Entscheidung trifft. Auch andere Quellen bestätigen pv magazine, dass viel auf eine weitere ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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