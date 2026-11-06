Chur - FDP-Ständerat Martin Schmid wird laut einer Mitteilung der FDP Graubünden sein Amt per Ende Legislatur 2027 niederlegen. Für seine Nachfolge bewirbt sich sein Parteikollege und Regierungspräsident Martin Bühler. Nach 16 Jahren im Amt wolle er sich neuen beruflichen Herausforderung widmen, schreibt Schmid auf der Website der FDP Graubünden. Hinter ihm liege eine Zeit, für die er zutiefst dankbar sei. Dazu gehöre auch die ausgezeichnete Zusammenarbeit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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