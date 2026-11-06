New York - Nach dem Ausverkauf an den US-Börsen am Vortag hat sich der besonders gebeutelte Tech-Sektor am Freitag wieder etwas berappelt. Dagegen erlitt der von traditionellen Branchen geprägte Leitindex Dow Jones Industrial weitere Verluste, die sich allerdings in Grenzen hielten. Ein überraschend guter Arbeitsmarktbericht schürte die Erwartungen an eine Zinserhöhung der US-Notenbank Fed im Dezember, gab den Aktienkursen aber kaum Impulse. Auch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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