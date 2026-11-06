Chur - Die Bündner Regierung gewährt der Grizoon AG, stellvertretend für die gesamte Projektträgergesellschaft, für das Digitalprojekt «Smart Elderly Care Assistant» einen Kantonsbeitrag von maximal 900 000 Franken. Sie spricht den Beitrag im Rahmen des Gesetzes zur Förderung der digitalen Transformation in Graubünden. Die Gesamtkosten des Projekts sind mit rund 1,99 Millionen Franken veranschlagt. Gemäss Beschrieb der Grizoon AG bewirkt das Projekt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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