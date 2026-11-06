Berlin - Die Entscheidung von CDU und CSU auf eine gemeinsame Kandidatin für die Wahl des Bundespräsidenten ist offenbar gefallen. Die Union will die Präsidentin des Bayerischen Landtags, Ilse Aigner (CSU), als Kandidatin für das höchste Staatsamt vorschlagen, berichten mehrere Medien übereinstimmend.



Die Bundesversammlung soll am 30. Januar über die Nachfolge von Frank-Walter Steinmeier entscheiden. Das Gremium besteht aus allen Bundestagsabgeordneten und der gleichen Anzahl von Mitgliedern, die von den Volksvertretungen der Länder gewählt werden. Wahlvorschläge kann jedes Mitglied der Bundesversammlung bei der Präsidentin des Bundestages, Julia Klöckner (CDU), schriftlich einreichen. Die Union wird bei der Bundesversammlung die meisten Mitglieder stellen und könnte beispielsweise zusammen mit der SPD eine Mehrheit bilden.



Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder hatte bereits im April Aigner ins Spiel gebracht, die zuvor als mögliche innerparteiliche Konkurrentin für Söder im Vorfeld der Landtagswahl 2028 galt. Aigner hatte von Oktober 2008 bis September 2013 das Amt der Bundeslandwirtschaftsministerin inne. Von 2013 bis 2018 war Aigner in Bayern Landeswirtschaftsministerin sowie stellvertretende Bayerische Ministerpräsidentin. Anschließend fungierte sich als Landesverkehrsministerin, bevor sie am 5. November 2018 zur Landtagspräsidentin gewählt wurde.





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