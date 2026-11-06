The following instruments on XETRA do have their last trading day on 06.11.2026.
Die folgenden Instrumente auf XETRA haben ihren letzten Handelstag am 06.11.2026
.
ISIN Name Currency
IE000IEGVXXX Amundi ETF ICAV GBP
IE000BI8OXXX Amundi ETF ICAV GBP
IE000QQ8ZXXX Amundi ETF ICAV GBP
IE000CL68XXX Amundi ETF ICAV GBP
IE00016PSXXX Amundi ETF ICAV USD
IE000AZV0XXX Amundi ETF ICAV GBP
IE0001DKJXXX Amundi ETF ICAV GBP
IE0001FQFXXX Amundi ETF ICAV GBP
IE000UZZ5XXX Amundi ETF ICAV GBP
IE000Y77LXXX Amundi ETF ICAV GBP
IE0009HF1XXX Amundi ETF ICAV GBP
IE0009HF1XXX Amundi ETF ICAV USD
IE000QIF5XXX Amundi ETF ICAV GBP
IE0005E8BXXX Amundi ETF ICAV GBP
IE000O5FBXXX Amundi ETF ICAV GBP
LU2572256XXX Amundi Index Solutions USD
Die folgenden Instrumente auf XETRA haben ihren letzten Handelstag am 06.11.2026
.
ISIN Name Currency
IE000IEGVXXX Amundi ETF ICAV GBP
IE000BI8OXXX Amundi ETF ICAV GBP
IE000QQ8ZXXX Amundi ETF ICAV GBP
IE000CL68XXX Amundi ETF ICAV GBP
IE00016PSXXX Amundi ETF ICAV USD
IE000AZV0XXX Amundi ETF ICAV GBP
IE0001DKJXXX Amundi ETF ICAV GBP
IE0001FQFXXX Amundi ETF ICAV GBP
IE000UZZ5XXX Amundi ETF ICAV GBP
IE000Y77LXXX Amundi ETF ICAV GBP
IE0009HF1XXX Amundi ETF ICAV GBP
IE0009HF1XXX Amundi ETF ICAV USD
IE000QIF5XXX Amundi ETF ICAV GBP
IE0005E8BXXX Amundi ETF ICAV GBP
IE000O5FBXXX Amundi ETF ICAV GBP
LU2572256XXX Amundi Index Solutions USD
© 2026 Xetra Newsboard