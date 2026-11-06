Das Forschungsprojekt SPIRIT-E hat bidirektionales Laden von Elektro-Lkw mit bis zu 350 Kilowatt im Reallabor demonstriert. Die Fahrzeuge könnten künftig neben logistischen Dienstleistungen auch am Stromhandel teilnehmen. Dass bidirektionales Laden von E-Lkw technisch bereits heute möglich ist, hat ein Forschungsprojekt unter Beteiligung des Fraunhofer-Instituts für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik gezeigt. Wie das Fraunhofer IEE mitteilte, hat das Projekt SPIRIT-E die Rückspeisung aus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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