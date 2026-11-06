Mitarbeiterbeteiligungen können Fachkräfte binden und zugleich das Eigenkapital mittelständischer Unternehmen erhöhen. Seit 2024 bleiben pro Jahr 2.000 Euro des geldwerten Vorteils steuerfrei, 2018 lag der Freibetrag noch bei 360 Euro.
Trotz dieser Förderung bleibt die Beteiligung von Beschäftigten im Mittelstand eine Seltenheit. Laut der Rutgers School of Management and Labor Relations steigt die Produktivität nach der Einführung eines Mitarbeiteraktienprogramms um 5,6 bis 6,7 Prozent. Zugleich kann ein Unternehmen die Einlagen je nach Modell als zusätzliches Eigenkapital nutzen und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
Trotz dieser Förderung bleibt die Beteiligung von Beschäftigten im Mittelstand eine Seltenheit. Laut der Rutgers School of Management and Labor Relations steigt die Produktivität nach der Einführung eines Mitarbeiteraktienprogramms um 5,6 bis 6,7 Prozent. Zugleich kann ein Unternehmen die Einlagen je nach Modell als zusätzliches Eigenkapital nutzen und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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