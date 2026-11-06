The following instruments on XETRA do have their last trading day on 06.11.2026.
Die folgenden Instrumente auf XETRA haben ihren letzten Handelstag am 06.11.2026
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ISIN Name
LU2018762XXX MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV
LU1287023XXX MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV
LU2370241XXX MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV
FR0011720XXX MULTI UNITS FRANCE SICAV
FR0011475XXX MULTI UNITS FRANCE SICAV
FR0010424XXX MULTI UNITS FRANCE SICAV
LU1435356XXX Amundi Index Solutions
LU1681041XXX Amundi Index Solutions
LU1686830XXX Amundi Index Solutions
LU1589349XXX Amundi Index Solutions
LU1646360XXX Amundi Index Solutions
LU2269164XXX Amundi Index Solutions
LU1681046XXX Amundi Index Solutions
LU1832418XXX Amundi Index Solutions
LU1681040XXX Amundi Index Solutions
LU1681046XXX Amundi Index Solutions
LU1812090XXX Amundi Index Solutions
LU1931975XXX Amundi Index Solutions
LU2606055XXX Amundi Index Solutions
IE0006IP4XXX Amundi ETF ICAV
IE000PB4LXXX Amundi ETF ICAV
IE000IEGVXXX Amundi ETF ICAV GBP
IE000BI8OXXX Amundi ETF ICAV GBP
IE000QQ8ZXXX Amundi ETF ICAV GBP
IE000CL68XXX Amundi ETF ICAV GBP
IE00016PSXXX Amundi ETF ICAV USD
IE000AZV0XXX Amundi ETF ICAV GBP
IE0001DKJXXX Amundi ETF ICAV GBP
IE0001FQFXXX Amundi ETF ICAV GBP
IE000UZZ5XXX Amundi ETF ICAV GBP
IE000Y77LXXX Amundi ETF ICAV GBP
IE0009HF1XXX Amundi ETF ICAV GBP
IE0009HF1XXX Amundi ETF ICAV USD
IE000QIF5XXX Amundi ETF ICAV GBP
IE0005E8BXXX Amundi ETF ICAV GBP
IE000O5FBXXX Amundi ETF ICAV GBP
LU2572256XXX Amundi Index Solutions USD
Die folgenden Instrumente auf XETRA haben ihren letzten Handelstag am 06.11.2026
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ISIN Name
LU2018762XXX MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV
LU1287023XXX MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV
LU2370241XXX MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV
FR0011720XXX MULTI UNITS FRANCE SICAV
FR0011475XXX MULTI UNITS FRANCE SICAV
FR0010424XXX MULTI UNITS FRANCE SICAV
LU1435356XXX Amundi Index Solutions
LU1681041XXX Amundi Index Solutions
LU1686830XXX Amundi Index Solutions
LU1589349XXX Amundi Index Solutions
LU1646360XXX Amundi Index Solutions
LU2269164XXX Amundi Index Solutions
LU1681046XXX Amundi Index Solutions
LU1832418XXX Amundi Index Solutions
LU1681040XXX Amundi Index Solutions
LU1681046XXX Amundi Index Solutions
LU1812090XXX Amundi Index Solutions
LU1931975XXX Amundi Index Solutions
LU2606055XXX Amundi Index Solutions
IE0006IP4XXX Amundi ETF ICAV
IE000PB4LXXX Amundi ETF ICAV
IE000IEGVXXX Amundi ETF ICAV GBP
IE000BI8OXXX Amundi ETF ICAV GBP
IE000QQ8ZXXX Amundi ETF ICAV GBP
IE000CL68XXX Amundi ETF ICAV GBP
IE00016PSXXX Amundi ETF ICAV USD
IE000AZV0XXX Amundi ETF ICAV GBP
IE0001DKJXXX Amundi ETF ICAV GBP
IE0001FQFXXX Amundi ETF ICAV GBP
IE000UZZ5XXX Amundi ETF ICAV GBP
IE000Y77LXXX Amundi ETF ICAV GBP
IE0009HF1XXX Amundi ETF ICAV GBP
IE0009HF1XXX Amundi ETF ICAV USD
IE000QIF5XXX Amundi ETF ICAV GBP
IE0005E8BXXX Amundi ETF ICAV GBP
IE000O5FBXXX Amundi ETF ICAV GBP
LU2572256XXX Amundi Index Solutions USD
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